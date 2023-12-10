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地產
2023-12-10 16:47:14

11月工商舖錄多宗大額成交 金額升近三倍 創本年單月新高

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11月份工商舖共錄得約224宗買賣個案，成交金額按月急升近三倍。(資料圖片)

11月份工商舖共錄得約224宗買賣個案，成交金額按月急升近三倍。(資料圖片)

本港經濟未見明朗，股票市場走勢反覆，資金尋出路，催生月内錄得多宗大額交易，帶動最新工商舖買賣交投按月價量齊升。中原(工商舖)資料統計，11月份市場共錄得約224宗工商舖買賣成交，按月回升約14%，成交金額更錄得約102億元，創本年單月新高。該行預測，由於經濟走勢未明，業主心態積弱，趨向願意減價沽貨減磅，預料12月工商舖物業減價盤會持續湧現，吸引低價承接，買賣成交可繼續平穩遞增。

11月錄約224宗買賣 按月升14%

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，11月份市場共錄得約224宗工商舖買賣成交，按月上升約14%，對比去年同期則大致相若。成交金額方面，11月份共錄得約102.05億元，較上月大升約2.8倍，按年亦上升約1.5倍，創本年單月新高。月内湧現多宗大手交易，平均分佈於工廈、商廈及商舖3個範疇，成交金額皆錄得顯著增長，當中又以商廈市場反彈力度最強，由太古地產持有的鰂魚涌華蘭路18號港島東中心12層樓面，面積共約296,000方呎，新近由證監會以約54億元購入自用，成交呎價約18,243元，暫成2020年後市場上錄得最大額的分層商廈買賣成交。

11月份出現多宗大手成交，平均分佈於工廈、商廈及商舖3個範疇，當中以商廈市場反彈力度最強。(資料圖片)

11月份出現多宗大手成交，平均分佈於工廈、商廈及商舖3個範疇，當中以商廈市場反彈力度最強。(資料圖片)

銅鑼灣舖市買賣最熱鬧

商舖市場方面，表現同樣造好，潘志明續指，11月份錄得約66宗買賣個案，涉及總金額約24.13億元，按月分別上升約57%及約2.25倍。月内資深投資者積極沽貨套現，尤以銅鑼灣舖市最為熾熱，先後於核心地段利園山道、波斯富街等出現多宗近億元買賣交易。此外，由資深投資者羅守輝持有的北角英皇道413423號僑輝大廈地下、16樓部分，現址為老牌粵劇戲院新光戲院，面積約12,054方呎，亦以約8億元易手，成交呎價約6.6萬元，為月内最大宗商舖交易。

不少投資者積極沽貨套現，當中以銅鑼灣舖市交投最熾熱。(資料圖片)

不少投資者積極沽貨套現，當中以銅鑼灣舖市交投最熾熱。(資料圖片)

至於工廈，11月份成交量錄得約132宗，按月微升約4宗，成交金額亦按月上升約64%20.29億元，當中最大宗工廈成交為嘉里建設以作價約10億元，沽出位於粉嶺的貨倉予華潤物流。事實上，華潤早在去年先後以62億元，購入嘉里(沙田)貨倉、嘉里(柴灣)貨倉及嘉里(上水)貨倉，連同是次最新成交，華潤合共以逾72億元向嘉里購入4個貨倉。

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大額成交助激活市場 12月續升

潘志明分析，在加息陰霾下，買家入市信心難免有所影響，加上近期股市走勢疲弱，令不少投資者加深保守態度，積極沽貨減磅，亦願意以大幅度調低價格的策略，吸引買家承接，而許多拉鋸一時的買賣，亦得以落實成交，令11月份工商舖物業交投氣氛轉活。隨著大額成交陸續出現，他相信將有助激活工商舖市場，為低迷樓市注入活力，預料12月份工商舖買賣交投會穩步上升。

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