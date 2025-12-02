11月整體樓宇買賣登記量微跌1% 利嘉閣：一手私宅跌至近3個月低位｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，整體樓宇買賣連衝多月後，受大埔宏福苑火災窒礙全城心情，發展商延後推盤，而二手市場交投在缺盤下亦略見轉慢，料十二月整體登記將有所回落。根據土地註冊處最新數據，2025年十一月份全港共錄7,148宗樓宇買賣登記（數字主要反映十月中旬至十一月上旬的樓市實際狀況），較十月份的7,200宗微跌1%，連升兩個月後回落，但連續9個月在逾六千宗之上的高位橫行；至於月內整體物業登記總值亦跌1%，錄593.14億元，仍為近5個月第二多。

一手私宅買賣登記量按月跌 11% 從住宅物業環節觀察，上月一手私宅買賣登記量自高位出現回落，跌至近3個月低位。總結十一月份一手私宅買賣登記錄1,780宗，按月跌11%；月內買賣登記總值也跌8%，錄得227.01億元，繼續穩守年內逾二百億元的高水平。至於十一月份一手私宅登記量最多的首三個新盤依次為「柏瓏III」(229宗)、「GRAND SEASONS」(108宗)及「woodis」(105宗)。

十一月份一手私宅登記量第二多的新盤為GRAND SEASONS，錄得108宗。(資料圖片)

二手私宅買賣登記按月微升 2% 二手住宅市場方面，繼續維持強勢，連續8個月高踞在逾三千伙水平浮沉，反映買家依然踴躍入市，結果帶動十一月份二手私宅買賣登記再微升2%，錄得3,399宗；至於月內登記總值相應增加7%，錄275億元，量值齊齊同步向好。 至於非住宅市場上月表現最為凌厲，進一步突破九百宗高位，當中主要來自車位及商廈登記量增加的推動，並抵銷來自工廈的逆市跌勢。總結十一月份整體工商舖及其他買賣登記量按月大升12%，錄907宗；惟月內買賣登記金額則輕微回落3%，錄得50.83億元，主因前月有不少逾億元的大額登記抽高基數所致。

十二月整體樓宇登記料微降至 6680 宗 陳海潮表示，雖然近月樓市表現暢旺，但無論一手及二手市場均消化了不少筍盤，而近日受宏福苑火災影響，發展商延後推盤，加上二手業主有見市況回暖，要不惜售、要不提價待沽，而令交投轉慢。此外，踏入年底，在節慶假期及工作日數減少下，預料十二月份的整體樓宇買賣登記量將稍有回軟，按月料跌6.5%，七千宗恐怕不保，而下試6,680宗水平，屆時或回落至4個月新低。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)