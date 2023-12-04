11月整體樓宇買賣錄3542宗 谷底彈兩成 惟全年計恐創史上新低｜樓市數據

據土地註冊處數據所得，今年11月全港共錄3,542宗樓宇買賣登記(數字主要反映10月中旬至11月上旬的樓市實際狀況，較10月份的2,942宗反彈20%，惟仍屬2019年1月以來的59個月(即近5年)以來次低；而月內整體物業登記總值錄得388.16億元，按月大增28%，主要受惠月內有一宗中環歷山大廈涉及141.52億元的巨額內部轉讓商用項目登記所帶動，撇除此項目後，實際只有約246.64億元，按月跌18.9%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，減辣效應對樓市交投有一定提振，11月份各類物業買賣登記即見全面回升，料效果將續彰顯。不過，全年計數恐再創歷史新低。從住宅物業環節分析，上月一手私樓買賣登記量在低基數下大幅反彈，主因受惠港府為樓市減辣，發展商開始重新積極推盤所帶動，刺激11月份一手私樓買賣登記重上逾500宗，按月大升72%，共錄514宗；而買賣登記總值亦回升39%，錄得62.67億元。至於11月份一手私樓登記量最多的首3個新盤，依次為UNIVERSITY HILL 2A期(57宗)、NOVO LAND 2A期(55宗)及啟德海灣1期(49宗)。

白石角新盤UNIVERSITY HILL 2A期於11月份一手私樓登記量中最多，佔57宗。(資料圖片)

二手私樓表現最差 二手住宅市場方面，同受減辣刺激，按月出現止跌，惟面對一手新盤低價搶灘，未能大舉回升，升幅為各類物業中最少。數據顯示，11月份二手私樓買賣登記按月上升13%，惟亦只得1,768宗，表現仍然疲弱；而月內登記總值更逆市下跌34%，只錄得124.73億元，主因是有一宗涉資約63億元的舊樓收購登記，而拉高基數之故。