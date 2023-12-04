11月整體樓宇買賣錄3542宗 谷底彈兩成 惟全年計恐創史上新低｜樓市數據

據土地註冊處數據所得，今年11月全港共錄3,542宗樓宇買賣登記(數字主要反映10月中旬至11月上旬的樓市實際狀況，較10月份的2,942宗反彈20%，惟仍屬2019年1月以來的59個月(即近5年)以來次低；而月內整體物業登記總值錄得388.16億元，按月大增28%，主要受惠月內有一宗中環歷山大廈涉及141.52億元的巨額內部轉讓商用項目登記所帶動，撇除此項目後，實際只有約246.64億元，按月跌18.9%。
利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，減辣效應對樓市交投有一定提振，11月份各類物業買賣登記即見全面回升，料效果將續彰顯。不過，全年計數恐再創歷史新低。從住宅物業環節分析，上月一手私樓買賣登記量在低基數下大幅反彈，主因受惠港府為樓市減辣，發展商開始重新積極推盤所帶動，刺激11月份一手私樓買賣登記重上逾500宗，按月大升72%，共錄514宗；而買賣登記總值亦回升39%，錄得62.67億元。至於11月份一手私樓登記量最多的首3個新盤，依次為UNIVERSITY HILL 2A期(57宗)、NOVO LAND 2A期(55宗)及啟德海灣1期(49宗)。
二手私樓表現最差
二手住宅市場方面，同受減辣刺激，按月出現止跌，惟面對一手新盤低價搶灘，未能大舉回升，升幅為各類物業中最少。數據顯示，11月份二手私樓買賣登記按月上升13%，惟亦只得1,768宗，表現仍然疲弱；而月內登記總值更逆市下跌34%，只錄得124.73億元，主因是有一宗涉資約63億元的舊樓收購登記，而拉高基數之故。
非住宅物業登記量 按月回升兩成
至於非住宅市場，在工廈、商廈、店舖及純車位4類物業登記量全線反彈帶動下，造就非住宅物業登記量大幅回升，告別超低迷狀態。數據指，11月份整體工商舖及其他買賣登記量按月上升20%，錄得677宗，而期內買賣登記金額更激增近2.6倍，錄得178.04億元，主要受前述一宗逾百億元的巨額商用項目內部轉讓登記所刺激。
料連續兩年整體登記量創新低
雖然樓市減辣效果慢，但仍將陸續有所反映。陳海潮預料，整體樓宇買賣登記繼續趨升，其中一大動力是來自一手市場，發展商因應年底結數，繼續以低價招徠，而新界西北大型新盤開售報捷，除帶動一手私樓交投大升外，亦將大大貢獻在12月份的整體樓宇登記量之中。配合二手住宅登記緩緩上升、工商舖及其他物業繼續向好，他預期12月份整體樓宇買賣登記量有力再下一城，進一步升破4,000宗之上水平，料挑戰4,500宗，按月再漲27%，並預期明年登記量可徐徐回升。他又指，2023年全年預測，整體樓宇買賣登記宗數料僅得58,791宗，將較2022年的59,694宗微跌1.5%，將連續兩年迭創1996年有史以來新低。