11月整體樓宇買賣錄7693宗 年內次高 本月恐大插水｜樓市走勢

土地註冊處數據指，今年11月全港共錄7,693宗樓宇買賣登記(數字主要反映10月中旬至11月上旬的樓市實際狀況)，較10月的5,868宗再漲31%，連續兩個月彈升，創下近7個月以來新高，為年內次高水平；而月內整體物業登記總值錄得642.55億元，按月相應大增49%，同創7個月最多。利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，在利好因素激活交投下，整體樓宇登記數字持續反映旺市情況，惟市場變化急促，近期交投轉慢，料將拖累本月登記量急轉跌。

上月天璽‧天 1 期登記量最多

從住宅物業分析，上月一手私樓買賣登記量升勢維持最勁，主因是受惠減息等良好氣氛下，配合兩個大型鐵路新盤開售持續錄得大量登記，帶動一手私樓註冊量持續大升。總結11月一手私樓買賣登記宗數再升60%，突破2,000宗水平，錄得2,443宗，為近7個月來最多；月內買賣登記總值亦同步大增87%，共錄得316.78億元。至於11月一手私樓登記量最多的首3個新盤依次為天璽‧天1期(593宗)、BLUE COAST II (249宗)及瑜悅(198宗)。

二手樓價量皆升

二手住宅方面，在整體樓市氣氛向好，購買力持續入市支撐下，帶動二手私樓買賣登記量連月走高，同樣創下近7個月新高。11月二手私樓買賣共錄得3,432宗登記，按月升23%，為年內次高月份；至於月內登記總值亦錄得21%的增幅，由10月的198.75億元，增至241.25億元，再現量值同升。