熱門搜尋:
破地獄 天氣 大熊貓 DOUBLE COAST 機票優惠 新店關注組 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
地產
2024-12-03 16:16:19

11月整體樓宇買賣錄7693宗 年內次高 本月恐大插水｜樓市走勢

分享：
11月份樓市在利好因素下，整體樓宇買賣登記持續暢旺，惟近期交投轉慢，料將拖累本月登記量急跌。(資料圖片)

11月份樓市在利好因素下，整體樓宇買賣登記持續暢旺，惟近期交投轉慢，料將拖累本月登記量急跌。(資料圖片)

adblk5

土地註冊處數據指，今年11月全港共錄7,693宗樓宇買賣登記(數字主要反映10月中旬至11月上旬的樓市實際狀況)，較10月的5,868宗再漲31%，連續兩個月彈升，創下近7個月以來新高，為年內次高水平；而月內整體物業登記總值錄得642.55億元，按月相應大增49%，同創7個月最多。利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，在利好因素激活交投下，整體樓宇登記數字持續反映旺市情況，惟市場變化急促，近期交投轉慢，料將拖累本月登記量急轉跌。

天璽‧天1期為上月一手私樓登記量最多的新盤。(資料圖片)

天璽‧天1期為上月一手私樓登記量最多的新盤。(資料圖片)

上月天璽‧天1期登記量最多

從住宅物業分析，上月一手私樓買賣登記量升勢維持最勁，主因是受惠減息等良好氣氛下，配合兩個大型鐵路新盤開售持續錄得大量登記，帶動一手私樓註冊量持續大升。總結11月一手私樓買賣登記宗數再升60%，突破2,000宗水平，錄得2,443宗，為近7個月來最多；月內買賣登記總值亦同步大增87%，共錄得316.78億元。至於11月一手私樓登記量最多的首3個新盤依次為天璽‧天1(593)BLUE COAST II (249)及瑜悅(198)

二手樓價量皆升

二手住宅方面，在整體樓市氣氛向好，購買力持續入市支撐下，帶動二手私樓買賣登記量連月走高，同樣創下近7個月新高。11月二手私樓買賣共錄得3,432宗登記，按月升23%，為年內次高月份；至於月內登記總值亦錄得21%的增幅，由10月的198.75億元，增至241.25億元，再現量值同升。

adblk6
非住宅市場方面，11月份工商舖三大範疇物業登記量全線上升，當中以商廈升幅最凌厲。(資料圖片)

非住宅市場方面，11月份工商舖三大範疇物業登記量全線上升，當中以商廈升幅最凌厲。(資料圖片)

工商舖物業登記量全線升

至於非住宅市場，上月表現也十分理想，除了純車位登記量逆市錄得輕微跌幅外，其他工商舖三大範疇物業登記量全線上升，當中以商廈的58%升幅最凌厲，而工廈及店舖也分別錄得40%27%的升幅。最終11月份整體工商舖及其他買賣登記量一舉突破700宗，錄得744宗，按月升14%，而期內買賣登記金額更大增45%，錄得47.20億元。

12月將後勁不繼

陳海潮表示，減息及中央救市的利好消息帶動交投連月爆升，消化了大部分購買力，而隨著港股觸及高位後輾轉回落，再次跌穿2萬點大關，加上特朗普即將重掌白宮，市場憂慮其貿易關稅政策，會拖累減息步伐及中美關係，令市場轉為審慎觀望。有見11月中下旬起，新盤交投明顯轉慢，二手成交亦未見積極，故初步預期，12月份整體樓宇買賣登記量有機會在高基數下，出現明顯跌幅，恐跌穿5,000宗水平，下試4,800宗，屆時將回落至3個月低位。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 