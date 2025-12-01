11月新盤成交按月增2.2% 九龍區佔整體64% 發展商積極推全新盤｜一手市況

綜合市場消息，11月一手市場錄得約1,800宗成交，較10月全月的1760宗上升約2.2%，為連續10個月錄逾千宗成交水平。 上月成交主要由九龍區貢獻，錄得約1,167宗成交，佔整體約64%。其中，由信和置業(083)、資本策略地產(497)及港鐵(066)合作發展的油塘新盤「柏景峰」首輪公開發售沽出149伙，為上月售出最多的新盤。

啟德海灣錄大手客斥逾 5400 萬連掃 10 伙一房戶 其次為嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德新盤「啟德海灣」，該盤於上月推售全新第2C座單位，連同其他座的貨尾，合共售出145伙。當中，錄得西餅客入市，斥逾5,400萬元連購10伙一房戶，全為2C座G室，實用面積306方呎。

另外，新鴻基地產(016)旗下啟德現樓新盤「天璽．天」第2期表現亦不俗，兩輪價單推售118伙均即日全數沽清，加上招標成交，上月合共售出141伙。

GRAND SEASONS上月加推91伙發售。(資料圖片)

GRAND SEASONS 積極清貨尾 除新盤外，發展商同時積極清貨存，由會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城「GRAND SEASONS」，上月加推91伙推售後，合共錄得102伙成交。

SPRING GARDEN於11月進行兩輪公開發售均全數沽清。(資料圖片)

SPRING GARDEN 近乎全盤沽清 而位於港島區的會德豐地產旗下灣仔現樓新盤「SPRING GARDEN」，於11月進行兩輪公開發售均全數沽清，加上以招標形式售出的特色戶，合共沽出85伙，佔全盤88伙單位的96%，近乎全盤沽清。 新盤推遲 銷售 因應上周大埔火災造成重大傷亡，原定於上周五(28日)次輪銷售150伙的「柏景峰」及盡推全盤63伙的新世界發展(017)旗下佐敦「瑧爾」。以及由益兆集團及俊和合作發展的長沙灣現樓項目「幸薈」，原定於上周六(29日)首批價單發售60伙，均宣布銷售將會順延。