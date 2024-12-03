11月現樓按揭登記創紀錄新低！跌穿3000宗 按月回落22%｜樓市數據

減息及施政報告前樓市交投減慢，滯後影響今年11月份現樓按揭登記錄2,915宗登記，對比10月份3,759回落22.5%，數字創自2001年有紀錄以來新低。11月樓花按揭登記則按月挫51.9%至258宗，數字連跌兩個月，創過去7個月新低。

11 月現樓按揭：渣打單月增 3.4 個百分點升最多

中原按揭研究部資料顯示，2024年11月份現樓按揭錄2,915宗登記，與10月份3,759宗比較大減22.5%。首四位銀行巿佔率按月增0.5個百分點74.2%。11月份中銀香港現樓按揭巿佔率按月增加1.9個百分點至佔31.6%，蟬聯現樓按揭巿佔冠軍；而滙豐銀行單月巿佔率減少4.6個百分點至佔23.7%，排名保持第2；排名維持第3的恒生銀行巿佔按月減少0.2個百分點至11.1%。渣打單月巿佔率增加3.4個百分點，增幅最多，排名維持第4名。

數據顯示，2024年11月份現樓按揭巿佔率，第5至第10位依次排序為： 工銀亞洲(市佔率3.1%，跌1.3個百分點，排名跌一級至第5)、東亞銀行(市佔率2.9%，減1.2個百分點，排名維持第6) 、交通銀行(香港)(市佔率2.8%，增0.6個百分點，排名維持第7)、信銀國際(市佔率2.6%，增1個百分點，排名升4級至第8)、創興銀行(市佔率2.5%，增0.4個百分點，排名跌1級至第9)及大新銀行(市佔率增0.6個百分點至2.2%，排名升1級至第10)。