11月現樓按揭登記創紀錄新低！跌穿3000宗 按月回落22%｜樓市數據

減息及施政報告前樓市交投減慢，滯後影響今年11月份現樓按揭登記錄2,915宗登記，對比10月份3,759回落22.5%，數字創自2001年有紀錄以來新低。11月樓花按揭登記則按月挫51.9%至258宗，數字連跌兩個月，創過去7個月新低。
中原按揭董事總經理王美鳳表示，至於按揭巿佔率方面，11月份中銀香港連續兩個月榮膺現樓按揭巿佔率冠軍，滙豐銀行於樓花按揭巿場競爭力保持，維持單月巿佔八連冠。
11月現樓按揭：渣打單月增3.4個百分點升最多
中原按揭研究部資料顯示，2024年11月份現樓按揭錄2,915宗登記，與10月份3,759宗比較大減22.5%。首四位銀行巿佔率按月增0.5個百分點74.2%。11月份中銀香港現樓按揭巿佔率按月增加1.9個百分點至佔31.6%，蟬聯現樓按揭巿佔冠軍；而滙豐銀行單月巿佔率減少4.6個百分點至佔23.7%，排名保持第2；排名維持第3的恒生銀行巿佔按月減少0.2個百分點至11.1%。渣打單月巿佔率增加3.4個百分點，增幅最多，排名維持第4名。
數據顯示，2024年11月份現樓按揭巿佔率，第5至第10位依次排序為： 工銀亞洲(市佔率3.1%，跌1.3個百分點，排名跌一級至第5)、東亞銀行(市佔率2.9%，減1.2個百分點，排名維持第6) 、交通銀行(香港)(市佔率2.8%，增0.6個百分點，排名維持第7)、信銀國際(市佔率2.6%，增1個百分點，排名升4級至第8)、創興銀行(市佔率2.5%，增0.4個百分點，排名跌1級至第9)及大新銀行(市佔率增0.6個百分點至2.2%，排名升1級至第10)。
11月樓花按揭：滙豐巿佔達24%八連冠
中原按揭研究部資料指出，11月份樓花按揭登記258宗，較10月份536宗減少51.9%。11月份滙豐銀行樓花按揭按月減少13個百分點至23.6%，但仍連續八個月佔榜首位置，同月中銀香港巿佔率按月增3.3個百分點至17.1%，排名維持第2，恒生銀行巿佔率按月增加5.1個百分點至12.4%，排名升兩級至第3。跌一級至第4名是工銀亞洲巿佔率12%，按月增加1個百分點。東亞銀行巿佔率按月增0.9個百分點至9.7%，排名跌級至第5 (詳見表八)。
數據顯示，今年首11個月現樓按揭登記量按年大幅減少35%至43,989宗，紀錄創自2001年同期新低，其中中銀香港累積承辦13,732宗現樓按揭登記，以31.2%的巿佔率，暫領先榜首位置。樓花按揭登記方面，今年首11個月錄得3,609宗登記，按年增加170.9%，滙豐銀行以1,449宗樓花按揭登記巿佔40.1%暫排名第一。
明年首季現樓按揭登記料回升
王美鳳指出，隨著10月樓按全面放寬，加上多個市場利好因素出現包括減息期展開、銀行樓按積極，入市信心明顯提升，樓市氣氛轉好，10月份樓市一二手交投明顯大增，整體成交連帶按揭申請量按月增加逾倍，置業需求增加帶動樓價見底回穩，料可帶動明年首季現樓按揭登記量回升。