11月私樓平均每宗賺幅37.8% 近13年最少 暫難顯著反彈｜樓市數據

綜合土地註冊處資料所得，今年11月全港1,077宗已知上手購入價的二手私樓買賣登記中，帳面獲利個案共813宗，佔比75.5%，為連跌5個月後轉穩，較前月谷底的75.3%，輕微反彈0.2個百分點，但仍屬14年半以來的次低水平。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，二手私樓轉手獲利比率初見觸底反彈，冀隨著減辣效應及息口見頂，後市盼有進一步改善。

新界區跑贏大市 港島區最差 按物業區域劃分，11月份新界區表現跑贏大市，以78.7%之數成為獲利成功比率最高的分區，按月升2.5個百分點；其次為九龍區，報71.7%，按月跌1.2個百分點；港島區表現更遜大市，只錄得70.5%，且按月大跌6.3個百分點，由前月跑贏大市，變為落後大市。若按物業轉售價格分析，樓價401萬至600萬元組別之獲利比率最高，錄79.0%，按月大增6.2個百分點，涉及宗數293宗。此外，801萬至1,000萬元組別中，月內獲利比率亦達77.6%，按月也升1.6個百分點，亦較整體表現略優。

11 月帳蝕個案涉 256 宗 另外，數據顯示，今年11月份每宗私樓轉手個案平均賺幅為37.8%，按月跌4個百分點，除連續7個月處於50%以下的低水平外，更創自2011年2月以來的154個月(即12.8年)新低，亦為期內第3度低於40%水平。至於11月份帳面獲利1倍或以上的轉手個案，佔整體二手私樓買賣比例為34.4%，按月跌1.5個百分點，共錄371宗；而帳面錄得虧損者達256宗，佔比按月持平在23.8%，維持在2009年6月以來的174個月(即14年半)按月高位，平手個案則有8宗，佔比微跌0.3個百分點至0.7%。