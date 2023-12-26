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地產
2023-12-26 14:50:47

11月私樓平均每宗賺幅37.8% 近13年最少 暫難顯著反彈｜樓市數據

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樓市持續下行，11月份二手私樓平均每宗賺幅雖輕微反彈，惟仍屬近13年最少。(資料圖片)

樓市持續下行，11月份二手私樓平均每宗賺幅雖輕微反彈，惟仍屬近13年最少。(資料圖片)

綜合土地註冊處資料所得，今年11月全港1,077宗已知上手購入價的二手私樓買賣登記中，帳面獲利個案共813宗，佔比75.5%，為連跌5個月後轉穩，較前月谷底的75.3%，輕微反彈0.2個百分點，但仍屬14年半以來的次低水平。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，二手私樓轉手獲利比率初見觸底反彈，冀隨著減辣效應及息口見頂，後市盼有進一步改善。

新界區跑贏大市 港島區最差

按物業區域劃分，11月份新界區表現跑贏大市，以78.7%之數成為獲利成功比率最高的分區，按月升2.5個百分點；其次為九龍區，報71.7%，按月跌1.2個百分點；港島區表現更遜大市，只錄得70.5%，且按月大跌6.3個百分點，由前月跑贏大市，變為落後大市。若按物業轉售價格分析，樓價401萬至600萬元組別之獲利比率最高，錄79.0%，按月大增6.2個百分點，涉及宗數293宗。此外，801萬至1,000萬元組別中，月內獲利比率亦達77.6%，按月也升1.6個百分點，亦較整體表現略優。

11月份帳面蝕讓成交個案達256宗，宗數維持在2009年6月以來的14年半按月高位。(資料圖片)

11月份帳面蝕讓成交個案達256宗，宗數維持在2009年6月以來的14年半按月高位。(資料圖片)

11月帳蝕個案涉256

另外，數據顯示，今年11月份每宗私樓轉手個案平均賺幅為37.8%，按月跌4個百分點，除連續7個月處於50%以下的低水平外，更創自20112月以來的154個月(12.8)新低，亦為期內第3度低於40%水平。至於11月份帳面獲利1倍或以上的轉手個案，佔整體二手私樓買賣比例為34.4%，按月跌1.5個百分點，共錄371宗；而帳面錄得虧損者達256宗，佔比按月持平在23.8%，維持在20096月以來的174個月(14年半)按月高位，平手個案則有8宗，佔比微跌0.3個百分點至0.7%

日出康城獲利比率最低

此外，檢視上月10個獲利登記最多的屋苑，當中只有一個屋苑成功錄得百分百獲利，而獲利成功比率最低者為日出康城的39%，繼而是美孚新邨及珀麗灣的79%。此10個屋苑中，每宗平均賺幅介乎最少的5.3%至最多的1.09倍不等，當中維景灣畔為每宗轉手平均賺幅最高的屋苑，達1.09倍。至於上月榜內賺幅最低者為樓齡較新的日出康城，平均每宗只賺5.3%，次低者為沙田第一城的30.4%

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上月10個獲利登記最多的屋苑中，獲利成功比率最低為日出康城。(資料圖片)

上月10個獲利登記最多的屋苑中，獲利成功比率最低為日出康城。(資料圖片)

二手業主沽貨叫價仍受壓

陳海潮指出，樓市減辣後，市況略見好轉，惟面對一手新盤仍低價搶客，二手業主沽貨叫價仍然受壓；而目前市場仍有資金壓力較大的業主蝕讓沽貨，故獲利比率暫難顯著反彈。他期望在息口見頂及愈來愈多專才客入市帶動下，二手私樓轉手獲利比率，可維持逐步回升的格局，12月份冀重上76%以上，而平均每宗賺幅則望先回升至約40%的水平。

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