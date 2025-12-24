12月整體樓宇買賣料按月升16.6% 達20個月新高｜樓市數據

12月份登記宗數暫時第二高的新盤是油塘柏景峰，錄149宗及8.35億元。(資料圖片)

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，截至12月19日，2025年12月份整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄6,396宗，總值474.07億元。估計全月約達8,300宗及620億元，將較11月的7,121宗及584.29億元，分別上升16.6%及6.1%。宗數將為2024年4月後近20個月新高，金額將為今年6月後近6個月新高。反映兩次減息後，樓市氣氛向好，樓價穩步上升，增強買家的入市信心，11月期間發展商拆售太古城車位，房協兩個居屋項目開始揀樓，新一期白居二買家陸續亦入市，刺激登記量升破八千宗水平。

2025年整體登記暫錄78,099宗及5,966.38億元，較2024年的67,979宗及5,341.40億元，分別高出14.9%及11.7%。全年預測約80,000宗及6,110億元，將按年上升近兩成及近一成半，同創2021年96,133宗及9,178.38億元後的4年新高。