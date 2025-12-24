12月整體樓宇買賣料按月升16.6% 達20個月新高｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，截至12月19日，2025年12月份整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄6,396宗，總值474.07億元。估計全月約達8,300宗及620億元，將較11月的7,121宗及584.29億元，分別上升16.6%及6.1%。宗數將為2024年4月後近20個月新高，金額將為今年6月後近6個月新高。反映兩次減息後，樓市氣氛向好，樓價穩步上升，增強買家的入市信心，11月期間發展商拆售太古城車位，房協兩個居屋項目開始揀樓，新一期白居二買家陸續亦入市，刺激登記量升破八千宗水平。
2025年整體登記暫錄78,099宗及5,966.38億元，較2024年的67,979宗及5,341.40億元，分別高出14.9%及11.7%。全年預測約80,000宗及6,110億元，將按年上升近兩成及近一成半，同創2021年96,133宗及9,178.38億元後的4年新高。
一手私宅交投回落6.2% 仍連續10個月超1500宗
一手私人住宅方面，截至12月19日，12月份一手暫錄1,365宗及151.3億元，預計全月約1,700宗及200億元，將較11月的1,813宗及229.1億元，分別下跌6.2%及12.7%。一手交投雖回落，但已連續10個月超過一千五百宗，是2004年3月後逾21年(261個月)以來首見。顯示新盤深受用家及投資者歡迎，銷情不俗。另外，今年一手暫錄20,159宗及2,200.6億元，較2024年的16,869宗及2,084.7億元，分別高出19.5%及5.6%。預測全年一手約20,500宗及2,250億元，將按年上升逾兩成及近一成，宗數創2019年20,685宗後的6年新高，金額創2021年2,367.9億元後的4年新高。
粉嶺聚然為12月份登記宗數暫時最高新盤
12月份登記宗數暫時最高的新盤是粉嶺聚然(居屋)，暫錄332宗及13.44億元。第二是油塘柏景峰，暫錄149宗及8.35億元。第三是觀塘峻然(居屋)，暫錄137宗及6.90億元。第四是啟德海灣第1期，暫錄125宗及8.69億元。第五是啟德天璽‧天第2期，暫錄108宗及14.42億元。
二手私宅成交按月升7% 為 8個月高位
二手私人住宅方面，截至12月19日，12月份二手暫錄2,820宗及221.0億元，預計全月約3,800宗及300億元，將較11月的3,553宗及279.5億元，分別上升7.0%及7.3%。宗數將為今年4月後的8個月高位，金額將為2024年4月後的20個月新高。買家入市意欲強勁，二手成交活躍，連續9個月企穩三千宗以上，是2021年12月後近4年(48個月)以來再現。另外，今年二手暫錄38,695宗及2,837.0億元，較2024年的33,792宗及2,423.0億元，高出14.5%及17.1%。預測全年二手約39,700宗及2,915億元，將按年上升近兩成及逾兩成，齊創2021年51,928宗及4,750.0億元後的4年新高。
大型屋苑方面，12月份美孚新邨暫錄28宗(共1.84億元)、嘉湖山莊暫錄27宗(共1.27億元)、沙田第一城暫錄24宗(共1.05億元)及太古城暫錄17宗(共1.65億元)。