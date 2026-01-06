12月整體樓宇買賣量按月升26% 量價同創20個月新高｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，在居居新盤及車位買賣登記大增下，帶動上月整體樓宇買賣突破多月新高，後市料回氣後再上。土地註冊處最新數據顯示，2025年十二月份全港共錄9,010宗樓宇買賣登記（數字主要反映十一月中旬至十二月上旬的樓市實際狀況），較十一月份的7,152宗上升26%，除連續10個月在逾六千宗之上的高位行進外，更一舉突破九千宗，創下近20個月新高；至於月內整體物業登記總值亦升13%，錄675.65億元，同創20個月最多。

一手私宅買賣登記量按月微跌 5% 從住宅物業環節觀察，上月一手私宅買賣登記量連跌2個月，跌至近7個月低位。總結十二月份一手私宅買賣登記錄1,690宗，按月微跌5%；月內買賣登記總值也跌11%，錄得203.73億元，險守近4個月按月均逾200億元的高水平。至於十二月份一手私宅登記量最多的首三個私宅新盤依次為「柏景峰」(166宗)、「啟德海灣」1期(146宗)及「天璽‧天」2期(139宗)。另外，值得關注的是上月兩大居屋新盤，粉嶺聚然及觀塘峻然合共錄得逾千宗買賣登記，成拉動十二月整體登記量大升的要素。

二手私宅買賣登記再升 11% 二手住宅市場方面，近月交投強勢畢呈，連續9個月高踞在逾三千伙水平走高，反映買家入市十分積極，結果帶動十二月份二手私宅買賣登記再升11%，勁錄3,787宗，除連升4個月外，更創20個月新高；至於月內登記總值相應增加9%，錄298億元，與登記量同創20個月最多。 至於非住宅市場上月表現繼續凌厲，進一步突破一千宗水平，當中主要來自車位及店舖登記量大升的貢獻，前者漲逾四成，後者也大增逾三成。總結十二月份整體工商舖及其他買賣登記量按月大升30%，錄1,182宗；而月內買賣登記金額升幅更為強勁，錄得84.93億元，按月大增57%，主因月內有兩宗分別逾十億及近廿億元的大額商廈登記所拉動。

一月整體樓宇登記料回落至 7000 宗 陳海潮表示，上月在資助房屋登記量突然急增之下，帶動整體樓宇買賣登記量大升，料本月尚有相關情況，不過經歷上月一輪高峰後，反映十二月下旬至一月上旬年關交替節慶假期較多的交投量萎縮下，料落入一月份的整體樓宇買賣登記量將相應自高位有較顯著回落；在未有大型新盤正式開售前，一月份的整體樓宇買賣登記量按月料跌逾兩成，下試七千宗關口；不過，相信在農曆新年前料有一波小陽春出現，隨後登記量可望重踏升軌。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)