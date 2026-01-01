12月新盤成交按月減26.6% 連續11個月企穩逾千宗 九龍區仍為主力｜一手市況

綜合市場消息，11月一手市場錄得約1,320宗成交，較11月全月的約1,800宗下降約26.6%，仍為連續11個月錄逾千宗成交水平。而除夕錄得約38宗一手成交，則較前年的最後一天多出逾1.6倍。

九龍區佔整體 69% 柏景峰為上月售出最多新盤 上月成交主要由九龍區貢獻，錄得約918宗成交，佔整體約69%。其中，由信和置業(083)、資本策略地產(497)及港鐵(066)合作發展的油塘新盤「柏景峰」於次輪銷售沽出109伙，全月合共沽出141伙，為上月售出最多的新盤。其次為會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城「GRAND SEASONS」，合共售出72伙。另外，由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德現樓新盤「啟德海灣」第1期，全月合共售出70伙，為上月售出排名第三多的新盤。

柏瓏單日沽 5 伙套現逾 5400 萬 錦上路站「柏瓏」系列，昨日再錄5宗成交，單日套現逾5,400萬元。當中「柏瓏II」第8座9樓A1單位，實用面積977方呎，四房一套連工作間(連洗手間)間隔，成交價1,621.35萬元，呎價16,595元。 整個「柏瓏」系列累售1,771伙，累積套現逾154億元。

GRAND SEASONS連沽2伙。(資料圖片)

GRAND SEASONS 連沽 2 伙 將軍澳日出康城「GRAND SEASONS」昨日(31日)連錄2宗成交，合共套現1,207.9萬元。 成交單位分別為第1B座63樓E室，一房（開放式廚房）間隔，實用面積322方呎，售價為506.9萬元，呎價15,742元；另為第1A座55樓C室，兩房（開放式廚房）間隔，實用面積453方呎，售價701萬元，呎價15,475元。 整個「SEASONS」系列今年至今速沽819伙，套現逾52.2億元。而開售至今累售1,778伙，套現近111.9億元。

晉環逾 4360 萬沽四房兩套戶 黃竹坑站港島南岸第1期現樓新盤「晉環」, 昨日沽出1伙四房兩套戶，單位為第2B座41樓A室，實用面積1,302方呎，以4,363.4萬元成交，呎價 33,513元。買家為自住用家，鍾情單位外望深灣遊艇景觀及港島南區整體生活配套，加上項目毗鄰中環等商業核心區及多所國際學校，能滿足家庭長遠居住需要，因此果斷入市。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)