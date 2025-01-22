12月聖誕檔期舖位租務按月急降35% 料農曆年短租客增 成交額續偏低｜商舖市況

上月聖誕節及元旦假期港人外遊創高峰，據入境處數字指，由12月20日至29日起計，10天內共錄得接近361萬香港居民出境，與去年同期相比上升約兩成；整體零售市道氣氛相對疲弱，最新舖位租務交投亦錄得價量齊跌。中原(工商舖)統計，12月商舖市場共錄得約209宗租賃成交，涉及成交金額錄約1,959萬元，按月分別下跌約35.49%及44.36%。該行預測，1月份新年檔期為傳統消費旺季，相信會有不少節慶相關行業趁機短租舖位營商，預料商舖租務會稍增至約250宗水平。

星資證券行 100 萬租彌敦道多層巨舖 中原(工商舖)商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，據該行資料指，12月份錄得209宗的租務成交，較11月份急跌約35.49%，按年亦跌約28.42%；成交金額則錄約1,959萬元，按月跌約44.36%，按年跌約37.51%。而月內錄得個別大宗租務成交為尖沙咀彌敦道26號地庫、地下及1樓3號舖，物業面積約8,500方呎，成交月租約100萬元，平均呎租約118元，租客為星資證券行長橋證券。

中環消費區商舖空置 改善幅度最理想 空置率走勢方面，何潔釵稱，12月份核心消費區商舖空置率平穩發展，中環區表現最為突出，最新空置率錄得6.93%，按月調低約0.41個百分點，按年亦跌約1.25個百分點；銅鑼灣區空置率最新錄約6.04%，按月亦錄得約0.05個百分點的跌幅。至於九龍區包括尖沙咀及旺角區空置率，按月分別錄得0.04及0.01個百分點的輕微增幅，但按年則有明顯改善，當中尖沙咀空置率較去年同期為低，減幅約3.11個百分點。