128 WATERLOO更新樓書 推全新經改動雙連示範單位(有相)｜何文田新盤

政府在剛公布的施政報告中提及，放寬投資移民購買住宅物業。預料此舉將刺激樓價5,000萬元以上的豪宅大單位成交。由萊蒙國際(3688)與俊和合作發展的何文田現樓項目「128 WATERLOO」突擊更新樓書，推出全新雙連單位促進銷情。

萊蒙國際副總經理陳偉峰指出，鑑於市場未來對豪宅大單位需求殷切，將20樓G及H室打通，並改動間隔，改造成四房三套連儲物房，以滿足家庭及投資移民對空間的需求。陳偉峰表示，集團設計師將20樓G及H室打通後，令整個單位的長度達至誇張的約17米，南北通透。打通後的單位總樓面面積約為1,792方呎，而改動後的客飯廳空間約560方呎，主人睡房空間亦達到約230方呎。