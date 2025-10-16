128 WATERLOO突擊更新樓書 重推高層雙連示範單位｜何文田新盤

隨着樓市持續暢旺，發展商積極部署推盤步伐。由萊蒙國際(3688)與俊和合作發展的何文田現樓項目「128 WATERLOO」，今日(16日)突擊更新樓書，並重新推出高層經改動雙連示範單位，以迎合市場對豪宅大戶的殷切需求。
萊蒙國際副總經理陳偉峰表示，自項目開放20樓G及H相連單位後，市場反應熱烈並迅速售罄。為延續佳績，集團隨即推出全新19樓G及H雙連單位，經重新規劃後間隔為四房三套連儲物房，全面提升空間感與居住舒適度。設計團隊更特別優化室內燈光設計與佈局，打通單位後，全長達約17米，南北對流，令空間更見通透開揚。該單位總面積約1,792方呎，客飯廳面積約560方呎，主人睡房面積約230方呎。
全新示範單位由萊蒙國際專業團隊精心打造，設計合法合規，交樓標準全面升級。除配備Sub Zero雙門雪櫃外，更設有鞋櫃消毒設備、雙洗衣乾衣機及Miele紅酒櫃，完美體現現代豪宅的頂級配置。住戶可盡覽壯闊獅子山景觀及西九龍至啟德的醉人城市美景。集團亦將部分地庫車位升級配備保時捷充電器，進一步彰顯項目的現代化及尊貴格調。
陳偉峰續指，該雙連單位預計短期內開放參觀，而項目一直備受內地專才及區內換樓客青睞，料再創成交新高。
「128 WATERLOO」位於何文田窩打老道128號，2021年入伙，提供110個單位。