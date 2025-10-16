128 WATERLOO突擊更新樓書 重推高層雙連示範單位｜何文田新盤

隨着樓市持續暢旺，發展商積極部署推盤步伐。由萊蒙國際(3688)與俊和合作發展的何文田現樓項目「128 WATERLOO」，今日(16日)突擊更新樓書，並重新推出高層經改動雙連示範單位，以迎合市場對豪宅大戶的殷切需求。

萊蒙國際副總經理陳偉峰表示，自項目開放20樓G及H相連單位後，市場反應熱烈並迅速售罄。為延續佳績，集團隨即推出全新19樓G及H雙連單位，經重新規劃後間隔為四房三套連儲物房，全面提升空間感與居住舒適度。設計團隊更特別優化室內燈光設計與佈局，打通單位後，全長達約17米，南北對流，令空間更見通透開揚。該單位總面積約1,792方呎，客飯廳面積約560方呎，主人睡房面積約230方呎。