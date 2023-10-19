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地產
2023-10-19 04:30:18
日報

14年新高｜損手比例海嘯後最差 港樓上季十宗成交兩宗蝕

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日出康城

日出康城上季成交平均僅獲利13.8%。(資料圖片)

加息兼逢經濟復甦緩慢及股市回落，樓市亦受累下行，二手蝕讓個案持續飆升。據利嘉閣地產綜合土地註冊處資料所得，2023年第三季全港3,737宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，期間轉售帳面錄得虧損達686宗，佔比按季急升約4個百分點，至約18.4%，為2009年9月後、即金融海嘯後逾14年新高。至於平手沽貨則錄得42宗，佔比亦微增至約1.1%。

該行研究部主管陳海潮表示，經濟復甦不似預期，加上股市表現疲弱，令急需套現的業主忍痛蝕讓沽樓。踏入第四季，市場變數較大，焦點是下周三發表的《施政報告》對樓市辣招的放寬程度，料將對整體樓市帶來較大影響。倘若港府制訂一系列刺激經濟及振興樓市措施，將有利正處下降軌的樓價可望止跌回穩，亦有助紓緩目前走下坡的私宅轉手獲利比率及平均賺幅；辣招調整後，預期第四季私宅轉手獲利比率有機會回升至82%的水平，而平均每宗賺幅亦料重越50%之上。

平均賺幅連續四季低於50%

利嘉閣指，上季共錄3,009宗私宅轉手獲利買賣登記，佔比按季跌4.3個百分點，至80.5%，為逾14年新低，反映息口不斷走高對樓市的影響。每宗成交平均賺幅只有約45.5%，按季回落3.9個百分點，連續四季低於50%水平，並創12年半新低。不過，帳面獲利一倍或以上的轉手個案共1,422宗，佔整體二手私宅買賣比例約38.1%，按季升1.7個百分點。

上季二手私宅獲利登記宗數最多的屋苑首3位依次是日出康城、嘉湖山莊及麗港城，分別錄得62宗、47宗及32宗登記，獲利成功比率分別約65.3%、87%及94.1%。至於十大獲利登記宗數最多屋苑之中，則以太古城的每宗轉手個案平均賺幅最大，高達1.13倍；而平均賺幅較低者為日出康城，只有13.8%。

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