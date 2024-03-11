2月中原城市租金指數按月跌0.26% 跌幅逐步收窄 次季租金冀止跌回穩｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年2月份中原城市租金指數CRI最新報115.90點，按月跌0.26%。2月份適逢新春長假期，租賃市場氣氛減弱，以致租金繼續回軟。但租金跌幅逐步收窄，12月跌0.69%，1月跌0.33%，2月跌0.26%，而且跌幅輕微，連跌3個月僅1.28%，走勢並非轉勢向下。CRI近7個月持續於116點上下高位窄幅徘徊，2024年首兩月跌0.59%，預料第一季租金仍然偏軟。隨著政府撤辣及樓市進入季節性旺市，加上各項人才陸續來港有住屋需求，展望第二季租金將止跌回穩。

中原城市大型屋苑租金指數CRI_Mass報120.83點，按月跌0.31%。CRI(中小型單位)報117.98點，按月跌0.31%。CRI_Mass及CRI(中小型單位)齊跌3個月，分別累跌1.60%及1.31%，但繼續於高位爭持。CRI(大型單位)報102.51點，按月升0.19%，連跌3個月後回穩。

太古城 呎租 報 37.4 元 沙田第一城報 39.2 元

2月各區租賃較活躍的成份屋苑計，港島方面，囍匯實呎調整租金報56.8元、太古城報37.4元、海怡半島報35.2元、杏花村報33.9元。九龍方面，海逸豪園報35.9元、將軍澳中心/將軍澳豪庭報38.8元、美孚新村報31.7元、麗港城報30.9元。新界東方面，沙田第一城報39.2元、名城報34.9元、嵐山報25.0元。新界西方面，尚悅報28.0元、映灣園報27.6元、嘉湖山莊報21.8元。

中原城市租金指數CRI主要反映私人住宅租金按月走勢。 指數根據中原集團新簽租約，選取138個中原城市指數成份屋苑，計算各個成份屋苑總租值的每月變化，於每月第10日公布上月的指數。各成份屋苑的實呎租金，是經過景觀、方向和層數等因素的調整，而非直接計算個別單位平均呎租的升跌。

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