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地產
2024-03-27 13:55:43

2月二手私宅按揭合約登記錄930宗 按月跌13.6% 料次季回升至每月2千宗｜樓市數據

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2月二手私宅按揭合約登記錄930宗 按月跌13.6% 料次季回升至每月2千宗｜樓市數據

今年2月登記二手私人住宅現樓按揭合約930宗，按月下跌146宗或13.6%。(資料圖片)

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2月登記二手私人住宅現樓按揭合約930宗，按月下跌146宗或13.6%，連續4個月在一千宗上下低位反覆。楊明儀估計，今年第一季料錄3,300宗，與2023年第四季3,394宗相若，處於近5年的低水平。不過，新春後季節性旺市，以及政府撤辣免壓測，樓市迅速轉活，買賣顯著增加，料將推高二手現樓按揭需求，展望第二季數字可回升至約6,000宗，重上平均每月二千宗左右。

2月一手私人住宅現樓按揭478

今年2月登記私人住宅現樓按揭2,806宗，按月減少478宗或14.6%。其中一手市場478宗，二手樓市930宗，轉按/現契重按有1,228宗。雖然轉按宗數按月回落超過兩成，但仍連續6個月高於二手按揭。2月登記私人住宅樓花按揭117宗，按月增加57宗或95.0%，重返逾一百宗水平，擺脫早前4個月的低位。登記量較多的項目：親海駅2期、YOHO WEST1期及親海駅1期等。

2月二手私宅按揭合約登記錄930宗 按月跌13.6% 料次季回升至每月2千宗｜樓市數據

楊明儀指，估計今年第一季3,300宗，與2023年第四季3,394宗相若，處於近5年的低水平。

中銀承辦合約佔逾三成

2月登記居屋、夾屋、租置計劃按揭合約371宗，按月下跌46宗或11.0%。因為沒有新居屋入伙承造按揭，所以數字減少。2月登記樓宇按揭合約(不包括樓花) 3,424宗。中銀承辦的合約有1,177宗，佔34.4%；匯豐581宗，佔17.0%；恒生480宗，佔14.0%；中國工商銀行(亞洲)462宗，佔13.5%

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