2月二手私樓買賣登記 按月跌19% 連跌3個月 創12個月低位｜樓市數據

據土地註冊處數據所得，今年2月份全港共錄2,038宗二手私樓買賣登記(數字主要反映1月中旬至2月上旬期間的市場實況)，較1月份的2,529宗續跌19%，連跌3個月兼創12個月低位，險守期內2,000宗水平。而2月份登記總值亦按月同步減少24%，錄138.08億元，同樣連挫3個月兼為近一年最少。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，新一份財案為細價物業減印花稅，加上股市上升的助力，一手新盤亦谷旺整體樓市，連帶二手市場也接力出現小陽春行情，預料3月份買賣登記可扭轉連跌3個月的困局，出現顯著彈升。

今年2月份，按二手私樓價值分類，9個價格組別的買賣登記量錄得全線下跌，當中以樓價5,000萬至1億元組別的跌幅最大，按月挫58%，至只有5宗登記；1億元以上組別及1,001萬至1,200萬元者，亦分別跌50%及34%，至2宗及72宗。另外，登記量佔比最多為樓價400萬元或以下的組別，惟按月也跌20%，錄734宗登記。

若按全港三區作分析，2月份港九新界三區登記量全線報跌，當中港島區登記量按月跌11%，月內錄484宗登記；九龍區按月大減28%，只得645宗登記；新界區也跌16%，千宗水平不保，只錄909宗。另外，十大最活躍成交分區的登記量則錄9跌1升，當中以北角/炮台山區的跌幅最大，月內僅錄得59宗登記，按月少42%。至於長沙灣/深水埗區及元朗區，亦分別錄得35%及30%的跌幅，前者錄得72宗，後者則有90宗登記。