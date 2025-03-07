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地產
2025-03-07 11:40:55

2月兩新盤申預售涉213伙 按月減78% 太古灣仔「限呎」地佔162伙｜一手動態

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2月兩盤申預售涉213伙 按月減78% 太古灣仔「限呎」地佔162伙｜一手動態

2月兩盤申預售涉213伙 按月減78% 太古灣仔「限呎」地佔162伙｜一手動態

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地政總署最新公布，2月有兩新盤入紙申請預售樓花，合共涉及213伙，較1987伙大減78%。項目包括太古地產(1972)旗下灣仔皇后大道東項目，提供162伙，預計落成時間為202710月底。

項目原址為教育局呂祺教育服務中心，距離港鐵灣仔站約10分鐘步程。該地由太古地產於20226月以逾19.62億元投得，可建總樓面面積約為116,200方呎，樓面呎價約16,888元；屬「限呎」住宅地，單位實用面積不少於280方呎。

另一申請預售項目為豐資源持有的西貢窩美紅棉路項目，提供51伙，預計落成時間為今年11月，樓花期長約8個月。

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「YOHO WEST PARKSIDE」上月獲批預售，將於本周日(9日)次輪銷售172伙。

「YOHO WEST PARKSIDE」上月獲批預售，將於本周日(9日)次輪銷售172伙。(資料圖片)

油塘通風樓項目獲批預售 涉748伙

至於2月獲批預售新盤包括信和置業(083)及資本策略地產(497)合作發展的油塘通風樓項目，提供748伙，落成日期預計為20273月底。另外，已開售的新鴻基地產(016)今年「頭炮」新盤、與港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站「YOHO WEST PARKSIDE」本周首輪價單推售119伙，即晚沽清，套現逾6億元，項目將於本周日(9)次輪銷售172伙，折實售價由298.8萬元起。

截止上月底，全港滾存待批樓花伙數約7,862伙，較18,922伙按月減少1,060伙或12%，創20241月後約13個月低位。

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