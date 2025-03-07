2月兩新盤申預售涉213伙 按月減78% 太古灣仔「限呎」地佔162伙｜一手動態

地政總署最新公布，2月有兩新盤入紙申請預售樓花，合共涉及213伙，較1月987伙大減78%。項目包括太古地產(1972)旗下灣仔皇后大道東項目，提供162伙，預計落成時間為2027年10月底。
項目原址為教育局呂祺教育服務中心，距離港鐵灣仔站約10分鐘步程。該地由太古地產於2022年6月以逾19.62億元投得，可建總樓面面積約為116,200方呎，樓面呎價約16,888元；屬「限呎」住宅地，單位實用面積不少於280方呎。
另一申請預售項目為豐資源持有的西貢窩美紅棉路項目，提供51伙，預計落成時間為今年11月，樓花期長約8個月。
油塘通風樓項目獲批預售 涉748伙
至於2月獲批預售新盤包括信和置業(083)及資本策略地產(497)合作發展的油塘通風樓項目，提供748伙，落成日期預計為2027年3月底。另外，已開售的新鴻基地產(016)今年「頭炮」新盤、與港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站「YOHO WEST PARKSIDE」本周首輪價單推售119伙，即晚沽清，套現逾6億元，項目將於本周日(9日)次輪銷售172伙，折實售價由298.8萬元起。
截止上月底，全港滾存待批樓花伙數約7,862伙，較1月8,922伙按月減少1,060伙或12%，創2024年1月後約13個月低位。