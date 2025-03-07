2月兩新盤申預售涉213伙 按月減78% 太古灣仔「限呎」地佔162伙｜一手動態

另一申請預售項目為豐資源持有的西貢窩美紅棉路項目，提供51伙，預計落成時間為今年11月，樓花期長約8個月。

油塘 通風樓項目獲批預售 涉748伙

至於2月獲批預售新盤包括信和置業(083)及資本策略地產(497)合作發展的油塘通風樓項目，提供748伙，落成日期預計為2027年3月底。另外，已開售的新鴻基地產(016)今年「頭炮」新盤、與港鐵(066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站「YOHO WEST PARKSIDE」本周首輪價單推售119伙，即晚沽清，套現逾6億元，項目將於本周日(9日)次輪銷售172伙，折實售價由298.8萬元起。

截止上月底，全港滾存待批樓花伙數約7,862伙，較1月8,922伙按月減少1,060伙或12%，創2024年1月後約13個月低位。