2月整體樓宇買賣暫錄3400宗 料按月跌逾兩成 近4個月低位｜樓市數據

踏入2024年後，樓市氣氛持續低迷，港股亦急挫，打擊買家入市信心，令整體樓市交投明顯放緩。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，截至2月21日，2024年2月份整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄2,209宗，總值158.16億元，估計全月有3,400宗及240億元，將較1月份的4,401宗及336.69億元，分別下跌22.7%及28.7%。

她指出，1月期間港股急挫，打擊買家信心，市場氣氛觀望，樓市成交明顯放緩，令整體買賣再次回落到4,000宗以下，料2月宗數將為去年10月後近4個月的低位。美國及本港銀行不加息，以及農曆新年期間的市況，將於3月的登記數字中反映；至於2月28日財政預算案公布後的市況，亦將於3月下旬的數字才開始反映。

1 月無有大型新盤推售 交投大跌逾六成

一手私人住宅方面，截至2月21日，2月份一手暫錄252宗及39.8億元，預計全月約380宗及50億元，將較1月的999宗及96.9億元，分別大幅下跌62.0%及48.4%。楊明儀稱，因為1月份市場未有大型新盤推出，所以影響一手交投大減，她估計宗數及金額將同為去年10月後近4個月的低位；而新春過後，發展商積極部署推售新盤，預計3月開賣，相信將於4月的數字才反映。

至於2月份登記宗數暫時最高的新盤是黃大仙薈鳴，暫錄45宗及2.31億元，其次為九龍城瓏碧暫錄20宗及1.19億元，天水圍YOHO WEST第1期暫錄18宗及0.95億元。