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地產
2024-02-25 16:00:00

2月整體樓宇買賣暫錄3400宗 料按月跌逾兩成 近4個月低位｜樓市數據

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樓市在新一年氣氛持續低迷，整體交投顯著放緩，中原地產預測一手私樓2月份將錄380宗買賣，二手私樓則約錄2,000宗。(資料圖片)

樓市在新一年氣氛持續低迷，整體交投顯著放緩，中原地產預測一手私樓2月份將錄380宗買賣，二手私樓則約錄2,000宗。(資料圖片)

踏入2024年後，樓市氣氛持續低迷，港股亦急挫，打擊買家入市信心，令整體樓市交投明顯放緩。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，截至221日，20242月份整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄2,209宗，總值158.16億元，估計全月有3,400宗及240億元，將較1月份的4,401宗及336.69億元，分別下跌22.7%28.7%

她指出，1月期間港股急挫，打擊買家信心，市場氣氛觀望，樓市成交明顯放緩，令整體買賣再次回落到4,000宗以下，料2月宗數將為去年10月後近4個月的低位。美國及本港銀行不加息，以及農曆新年期間的市況，將於3月的登記數字中反映；至於228日財政預算案公布後的市況，亦將於3月下旬的數字才開始反映。

1月無有大型新盤推售 交投大跌逾六成

一手私人住宅方面，截至221日，2月份一手暫錄252宗及39.8億元，預計全月約380宗及50億元，將較1月的999宗及96.9億元，分別大幅下跌62.0%48.4%。楊明儀稱，因為1月份市場未有大型新盤推出，所以影響一手交投大減，她估計宗數及金額將同為去年10月後近4個月的低位；而新春過後，發展商積極部署推售新盤，預計3月開賣，相信將於4月的數字才反映。

至於2月份登記宗數暫時最高的新盤是黃大仙薈鳴，暫錄45宗及2.31億元，其次為九龍城瓏碧暫錄20宗及1.19億元，天水圍YOHO WEST1期暫錄18宗及0.95億元。

2月份一手新盤登記宗數暫時最高為黃大仙薈鳴，暫錄45宗及2.31億元。

2月份一手新盤登記宗數暫時最高為黃大仙薈鳴，暫錄45宗及2.31億元。

2月二手私樓買賣 按月跌逾一成

二手私人住宅方面，截至221日，2月份二手樓暫錄1,299宗及85.5億元，預計全月錄約2,000宗及135億元，將較1月的2,281宗及183.2億元，分別下跌12.3%26.3%。由於1月份股市波動，樓價跌勢未止，買家入市步伐減慢，以致二手交投回軟。至於大型屋苑，2月份嘉湖山莊暫錄27(1.11億元)、太古城暫錄21(1.67億元)、美孚新村暫錄20(1.17億元)及沙田第一城暫錄15(0.74億元)

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