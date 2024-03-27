2月未補價居屋登記錄146宗 平均售價微升0.3% 均價則7年多次低｜樓市數據

在新一期白居二准買證生效及全面撤辣下， 料未來兩個月居二市場交投露曙光。(資料圖片)

據房委會及房署網頁最新數據顯示，2月份全港錄146宗居屋第二市場買賣個案，較1月份的178宗按月減少18%，但仍為近7個月次高，而2月份未補價物業成交總值約5.57億元，較1月份的6.77億元同步下跌約18%。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，市民於財政預算案出爐前夕抱持觀望態度，期盼有減辣措施釋出，而暫緩入市腳步，並順道歡度農曆新年假期，令樓市交投活動受阻，連帶居二市場買賣亦受牽連。

均價較 2019年11月高位低三成

售價方面，2月份每宗居屋第二市場買賣平均作價約381.4萬元，較1月份的380.2萬元按月微升0.3%，連續半年跌勢宣告結束，但均價仍屬近89個月(近7年半)次低，相比於2019年11月歷史高位的546萬元低出三成，反映高息環境持續壓抑居屋客入市意欲，加上2月新春長假及等候新一份預算案推出，市場觀望情緒甚為濃厚，業主亦只能保守開價，才能吸引買家承接。

此外，2月份居屋第二市場中不乏矚目成交個案，當中筲箕灣東旭苑一個未補地價的高層戶之售價最高，單位實用面積650方呎，以高達790萬元轉手，折合平均實用呎價約12,154元。若以實用呎價計算，則以啟德啟朗苑一個低層單位最高，該單位實用面積380方呎，居二成交價564萬元，平均實用呎價14,842元。