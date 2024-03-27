2月未補價居屋登記錄146宗 平均售價微升0.3% 均價則7年多次低｜樓市數據

據房委會及房署網頁最新數據顯示，2月份全港錄146宗居屋第二市場買賣個案，較1月份的178宗按月減少18%，但仍為近7個月次高，而2月份未補價物業成交總值約5.57億元，較1月份的6.77億元同步下跌約18%。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，市民於財政預算案出爐前夕抱持觀望態度，期盼有減辣措施釋出，而暫緩入市腳步，並順道歡度農曆新年假期，令樓市交投活動受阻，連帶居二市場買賣亦受牽連。
均價較2019年11月高位低三成
售價方面，2月份每宗居屋第二市場買賣平均作價約381.4萬元，較1月份的380.2萬元按月微升0.3%，連續半年跌勢宣告結束，但均價仍屬近89個月(近7年半)次低，相比於2019年11月歷史高位的546萬元低出三成，反映高息環境持續壓抑居屋客入市意欲，加上2月新春長假及等候新一份預算案推出，市場觀望情緒甚為濃厚，業主亦只能保守開價，才能吸引買家承接。
此外，2月份居屋第二市場中不乏矚目成交個案，當中筲箕灣東旭苑一個未補地價的高層戶之售價最高，單位實用面積650方呎，以高達790萬元轉手，折合平均實用呎價約12,154元。若以實用呎價計算，則以啟德啟朗苑一個低層單位最高，該單位實用面積380方呎，居二成交價564萬元，平均實用呎價14,842元。
如按物業價值劃分，2月份共有3個組別交投量按月下跌，其中價值300至400萬元以內組別交投跌勢最急，由1月份的71宗買賣，跌至上月僅41宗，按月銳減42%或30宗；最活躍的交投組別則為價值400至500萬元以內的居二單位，2月份共錄得47宗成交，按月微升4%。
居屋客逆市首選新界低價盤
若按屋苑劃分，2月份將軍澳廣明苑錄3宗成交，按月減少25%；天水圍天頌苑、天富苑、天盛苑則包攬頭三席位，2月份各自錄得6至7宗買賣不等，分別涉資2,416.8萬元、2,924.8萬元及2,363.8萬元，顯示居屋客在逆市中，多以新界區低價盤源作為上車首選。
新一期白居二准買證下月生效 料重拾升軌
陳海潮指出，美國聯儲局最近一次議息宣布利率維持不變，市場預期今年內將有3次減息，意味著按揭息口經已觸頂，釋除上車客對入市的主要憂慮。再者，上月底全面撤辣後，樓市交投活動轉趨暢旺，配合4,500個「白居二」准買證將於4月起生效，相信將可帶動未補價居屋強勢回勇，預料居屋第二市場成交宗數，可望於3月起重拾升軌。至於4月份市況，或參照2022年11月批出准買證的情況雷同，交投量相比2月份或會激增逾倍，躍升至近300宗水平。
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