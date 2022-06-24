2018年摸頂貨爆蝕讓 太古城特色戶4年輸兩球

二手蝕讓個案持續出現，不約而同原業主均於2018年樓價高位時入市。藍籌屋苑之一的鰂魚涌太古城亦罕有錄得大額蝕讓成交，消息指一個頂層特色戶以1,930萬元沽出，若扣除使費，原業主持貨4年料實蝕逾217萬元離場。

市場消息指，太古城燕宮閣頂層連天台單位，實用面積785方呎，三房套間隔，附約730方呎天台，以1,930萬元沽出，呎價約24,586元。原業主於2018年以2,030萬元買入，持貨約4年，帳面蝕100萬元或約5%；若計及使費，料實蝕逾217萬元。

世紀21分行經理張翠珊稱，馬鞍山雲海松海臺中層B室三房，面積約731方呎，望海景。單位放盤半年，累減130萬元，至1,370萬元成交，呎價約18,741元。原業主於2018年以1,472萬元購入，持貨4年帳面已蝕102萬元或約7%；若計及使費，料實蝕超過185萬元。

中原高級分行經理陳晉立表示，新蒲崗譽．港灣1B座中層A室，面積約890方呎，三房套連工人套房間隔，擁開揚景，以1,660萬元獲區內換樓客承接，呎價約18,652元。原業主於2018年以1,666.5萬元購入，現沽貨帳面損手6.5萬元或約0.3%；若計及使費，料實蝕逾102萬元。