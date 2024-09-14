2021年高位入市馬鞍山新港城 兩房損手160萬離場｜二手蝕讓

市場憧憬美國本月減息，帶動二手交投氣氛回暖，惟樓價仍然受壓，業主蝕賣情況持續。中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山區本月暫錄約15宗成交，其中新港城佔2宗。 胡耀祖指，新港城2期D座低層03室，實用面積約321方呎，兩房間隔，議價後以455萬元易手，呎價約14,174元。新買家為上車客，見單位間隔合用，價錢合理，即入市單位自用。 據了解，原業主於2021年以615萬元購入單位，持貨約3年，現轉手帳面蝕160萬元，物業期內跌價約26%。翻查資料，同座高層3室，實用面積及間隔相若，今年2月初、即樓市全面撤辣前以483萬元成交，呎價約15,047元。

迎海三房帳輸 128 萬 同區另一私人屋苑迎海日前亦錄得2021年入市業主沽貨個案，帳面亦輸百萬元離場。世紀21奇豐物業馬鞍山市中心分行經理張翠珊表示，迎海2期迎海．星灣21座中層A室，實用面積約798方呎，屬三房一套兩廳間隔，坐向東北，享海星灣海景。單位放盤兩星期，原叫價1,350萬元，累減40萬元，至1,310萬元獲買家承接，呎價約16,416元。 據了解，原業主於2021年以1,438萬元入市，持貨約3年，現轉售帳面損失128萬元，物業期內貶值約8.9%。

2021 年新界東樓價升逾 5% 2021年全球各地受新冠疫情肆虐，加上移民潮，但本港樓價卻不跌反升，在剛性需求支撐下，全年樓價升逾4%。反映二手樓價的中原城市領先指數CCL更於該年8月升至191.34點，打破2019年的190.48點紀錄，創下歷史新高；CCL當年全年累升逾5%，而中小型單位依然是最受追捧類別，上車盤集中的新界東及新界西，2021年樓價升幅分別為5.2%及8.8%。不過，隨後內地調控措施出台，加上進入加息周期，樓價轉勢回落，當年高位入市的業主，現今沽貨難免損手。