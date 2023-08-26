2022年跌市後啟示：藍籌屋苑是否「藍籌」依然？

炒股有藍籌，房地產市場亦有十大「藍籌 屋苑 」，均為規模大，無論租售 放盤 量和 成交 量俱高，且價格穩定的 屋苑 ，一直深受 自住 用家、 投資 者和租客歡迎。因此這些 屋苑 過往無論在旺市或逆市，都一樣有捧場客， 屋苑 的 成交 價亦往往成為樓市指標。但在2022年，受 疫情 爆發，全民抗疫導致首季樓市幾陷停頓，以及之後美國聯儲局連番加息等多項不利因素影響，導致2022年樓市價量齊跌，連藍籌 屋苑 亦不能倖免，令不少人反思，經歷去年跌市後，藍籌 屋苑 是否已地位不保。

根據 地產 業界的定義，香港十大藍籌 屋苑 分別是：

地區 港島 九龍 新界 屋苑 太古城 美孚新邨 沙田第一城 康怡花園 麗港城 嘉湖山莊 海怡半島 黃埔花園 映灣園 新都城

2022年樓市受疫情影響，導致企業前景不明朗，不少原計劃 置業的準買家都因為怕工作不保而決定更審慎。隨著中港已通關及逐步恢復正常，內地購買力可再度來港消費甚至買樓，有助刺激零售消費市道，帶動本港經濟好轉；加上美國加息有見頂跡象，就算仍會加息亦將放慢步伐，這些訊號都有利樓市逐步復甦，物業交投可望回升。至於樓價走勢則有待進一步觀察，因市況仍有暗湧，如以往藍籌屋苑住戶多為中產人士，但在近年疫情及移民潮的雙重夾擊下，坊間出現不少蝕錢急讓的個案，價格未必有力急升。

藍籌 屋苑 受歡迎 樓齡偏高

傳統藍籌屋苑相較不少中小型屋苑確有一定優勢，但藍籌屋苑的缺點亦相當明顯。十大屋苑規模龐大成交量高，當中多個更屬鐵路沿線，甚至是鐵路上蓋物業，向以交通方便見稱，加上戶型選擇多可照顧不同家庭需要，屋苑附近民生設施，如商場、街市、學校等均一應俱全，部分屋苑更設住客會所或俱樂部，故一直備受買家歡迎。

鐵路 沿線大型 新盤 有力挑戰藍籌地位

然而傳統藍籌屋苑大多樓齡偏高，外觀設計及物業設施等，都不及近年落成的新屋苑，而且隨時需要進行大維修，買家需要預算一筆維修費用。加上本港鐵路和交通網絡不斷完善，不乏新落成的鐵路沿線或交通總匯上蓋大型屋苑，令傳統藍籌屋苑的地位受到挑戰。各區都有不少新盤，如將軍澳站日出康城；奧運站維港灣、柏景灣；荔枝角站的四小龍（宇晴軒、泓景臺、昇悅居、碧海藍天）、荃灣西站的海之戀、萬景峰、荃灣站愉景新城、大圍站名城、柏傲莊、烏溪沙站的迎海．駿岸、銀湖．天峰等，都是一些樓齡較新，且規模不小的鐵路沿線屋苑，都有力挑戰藍籌屋苑的地位，有意置業者不妨留意。

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