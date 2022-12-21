2022樓市年結｜十大屋苑樓價最多插25% 中原陳永傑：最差日子已過

太古城今年錄262宗登記，按年跌逾四成；呎價亦由去年底20,351元，回落至本月15,901元，跌幅22%。(資料圖片)

回顧2022年的樓市，無論成交量或樓價都受移民潮、加息及新冠肺炎疫情影響，屬「價量齊跌」的一年。中原地產統計的十大屋苑，全年買賣登記量不足3,000宗，創有紀錄以來新低，呎價更全線下滑，其中3個屋苑的跌幅達兩成以上，表現跑輸大市。

十大屋苑今年買賣登記按年跌近四成

過去10年樓市已經受到不同辣招影響，交投量不斷萎縮。更慘的是，受美國加息影響，令飽受疫情蹂躪的本港樓市雪上加霜。據中原地產數據，截至12月20日，十大屋苑今年暫錄得2,583宗買賣登記，相比去年錄得的4,167宗，跌近四成。當中以東涌映灣園跌幅最大，全年僅157宗成交，較去年316宗大跌50%：其次是鰂魚涌康怡花園，全年買賣不足200宗，低見142宗，按年挫45%，是今年交投量最少的藍籌屋苑。

年內成交量最多的兩大屋苑，包括天水圍嘉湖山莊及沙田第一城，全年暫錄434及401宗登記，按年減少34%及22%。