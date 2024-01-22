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地產
2024-01-22 17:00:00

2023年一手私樓買賣登記錄10682宗 近10年次低｜樓市數據

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2023年一手私樓新盤全年買賣宗數及金額，均為2013年後的近10年次低。(資料圖片)

2023年一手私樓新盤全年買賣宗數及金額，均為2013年後的近10年次低。(資料圖片)

2023年樓市於年初回暖後，持續保持淡靜，當中一手新盤全年宗數及金額均為2013年後的近10年次低。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，去年全年登記一手私人住宅買賣合約錄10,682宗，總值1,310.72億元，按年上升4.1%14.9%，但2023年宗數及金額均為近10年次低，顯示去年下半年樓市調整，經濟放緩，發展商減慢推盤，影響新盤銷售低迷，一手交投連續兩年維持僅1萬宗左右。現時現樓貨尾增加至逾2萬個危險水平，一手私人住宅需要加快銷售，才能紓緩存貨積壓問題。她相信，發展商將會積極推售新盤，估計2024年一手買賣可望上升兩成至約13,000宗。

新鴻基成2023年新盤「賣樓王」

按季方面，2023年第4季登記一手私人住宅買賣合約錄1,862宗，總值214.06億元，按季下跌25.8%15.1%，宗數及金額同為2022年第4季錄1,294宗及153.41億元後，近4個季度低位。受到高息環境持續及樓價下調打擊，新盤銷售欠佳，一手交投連跌兩季。此外，去年新盤登記銷售宗數及金額最多的發展商均為新鴻基，全年有3,115宗及255.89億元，其他主要發展商包括恒基132.89億元 (1,712)、信和111.17億元 (553)、長實95.57億元 (1,403)

去年新盤登記銷售宗數及金額最多的發展商均為新鴻基，全年錄3,115宗及255.89億元。(資料圖片)

去年新盤登記銷售宗數及金額最多的發展商均為新鴻基，全年錄3,115宗及255.89億元。(資料圖片)

至於2023年按項目登記銷售金額計，維港匯2期有43.28億元，錄192宗；Novo Land 2B42.89億元，錄695宗；親海駅II41.52億元，錄655宗；University Hill IIB40.94億元，錄598宗；University Hill IIA30.89億元，錄434宗。

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