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地產
2023-12-26 17:16:54

2023年整體樓宇買賣登記料僅5.8萬宗 二手私樓料創28年歷史低位｜樓市數據

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今年全年整體樓宇買賣登記數字料將創歷史低位。(資料圖片)

今年全年整體樓宇買賣登記數字料將創歷史低位。(資料圖片)

2023年即將完結，樓市在今年初通關後曾一度回暖，惟之後持續下行，整體買賣登記數字將創歷史低位。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，截至1220日，12月份整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄2,535宗，總值255.71億元，估計全月有3,700宗及350億元，將較11月的3,532宗及245.37億元，分別上升4.8%42.6%，數字反映10月底政府減辣，以及11月初美國連續兩次暫停加息後，買家的入市意欲略為好轉，刺激成交連升兩個月，預料12月整體登記量將創3個月新高。

全年宗數或創33年歷史新低

雖然12月份登記宗數及金額上升，但楊明儀指，2023年整體登記暫錄56,806宗及4,698.89億元，全年預測58,000宗及4,790億元，將較2022年的59,619宗及5,544.59億元，分別下跌2.7%13.6%，宗數或創1991年開始有全港數據以來的33年歷史新低，金額亦將創20134,562.81億元後的10年新低。

天水圍YOHO WEST1期最好賣

一手私樓方面，截至1220日，12月份一手暫錄470宗及64.6億元，預計全月約800宗及90億元，將較11月的567宗及66.5億元，分別顯著上升41.1%35.3%。楊明儀稱，受惠天水圍天榮站YOHO WEST1期開始陸續登記，一手宗數將為3個月最高，金額將為5個月最高。至於今年一手暫錄10,201宗及1,274.9億元，預測全年約10,500宗及1,300億元，較2022年的10,261宗及1,140.6億元，分別上升2.3%14.0%，宗數及金額將同為2013年的9,753宗及922.7億元後的近10年次低。至於12月份登記宗數暫時最高的新盤是天水圍YOHO WEST1期，暫錄130宗及6.74億元；屯門NOVO LAND2A期暫錄33宗及1.81億元；啟德維港1號暫錄29宗及3.13億元。

天水圍天榮站YOHO WEST第1期，成12月份登記宗數暫時最高的新盤。

天水圍天榮站YOHO WEST第1期，成12月份登記宗數暫時最高的新盤。

二手交投連續4個月少於2千宗

二手私樓方面，截至1220日，12月份二手暫錄1,340宗及102.6億元，預計全月錄約1,800宗及135億元，將較11月的1,858宗及126.6億元，分別下跌3.1%及上升6.6%。新盤低價促銷及樓價持續下跌，二手樓交投連續4個月少於2,000宗水平；而今年二手暫錄29,190宗及2,483.0億元，預測全年只有29,700宗及2,515億元，將較2022年的31,802宗及2,818.6億元，分別下跌6.6%10.8%，登記量將創1996年有紀錄以來的28年歷史新低，金額將創20162,372.1億元後的7年新低。大型屋苑方面，12月份嘉湖山莊暫錄26(1.17億元)、太古城暫錄20(1.87億元)、美孚新村暫錄11(0.71億元)及沙田第一城暫錄11(0.59億元)

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