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地產
2023-12-27 20:24:04

2023年樓市回顧｜港人最喜愛十大屋苑 康怡及映灣園OUT 一上榜屋苑連跳九級！

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2023年樓市回顧｜港人最喜愛十大屋苑 康怡及映灣園OUT 一上榜屋苑連跳九級！

2023年樓市回顧｜港人最喜愛十大屋苑 康怡及映灣園OUT 一上榜屋苑連跳九級！

明年減息機會高，加上本港整體樓價已跌逾20%，業界期待2024年首季樓市會迎來「小陽春」，上半年樓價或反彈約5%。樓價跌幅較大的指標屋苑，自然成為「執平貨」對象，可留意傳統十大屋苑的最新成交呎價，已比高峰期回落19%29%。中原地產統計2023年全港註冊量最高的二手屋苑排名，有兩個「傳統藍籌屋苑」已跌出「十大」，甚至「二十大」。

嘉湖山莊樓價跌幅成藍籌屋苑之冠

樓市在今年初通關後曾一度反彈，惟經濟復甦步伐遜預期，同時加息陰霾籠罩，影響樓市表現。差估署私人住宅樓價指數11月份最新報316點，按月再跌近2%，已連跌7個月，跌至20173月以來新低；累計年初迄今，樓價跌幅擴大至約5.5%。至於中原城市領先指數CCL上周報149.36點，與20218月歷史高位191.43點比較，反映本港樓價比高峯期回落約22%。另一方面，受發展商低價推售新盤影響，全年二手私樓註冊量勢跌破3萬宗，創歷史新低。

傳統十大屋苑成交呎價今年幾乎全面下跌，領跌的天水圍嘉湖山莊，平均呎價已跌至「8字頭」、12月低見8,343元，今年內累跌約14%2023年跌幅較大的十大屋苑還包括沙田第一城，回落約9.6%；荔枝角美孚新邨挫9%；鴨洲脷海怡半島下滑8.1%；鰂魚涌太古城跌7.7%等。

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嘉湖山莊雖繼續是全港註冊量最高二手屋苑，但按年跌逾一成，料創歷史新低，較2003年「沙士」時期的730宗少近一半。

珀麗灣171宗晉身藍籌屋苑

十大屋苑是指交投活躍的傳統大型屋苑，又被稱為「藍籌屋苑」，或「十大藍籌屋苑」，一向都是樓市具代表性的指標。中原地產統計的十大屋苑，有太古城、鰂魚涌康怡花園、海怡半島、美孚新邨、藍田麗港城、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城、沙田第一城、嘉湖山莊及東涌映灣園。隨着交通基建發展，一手新盤愈起愈靚兼會所配套完善，以及樓齡老化等因素，一些過往備受買家歡迎的傳統十大屋苑，以成交量計，部分已跌出「十大」，甚至「二十大」。

據中原樓市大數據顯示，2023年全港首10個註冊量最高的二手屋苑，有2個傳統藍籌屋苑十大不入。當中，康怡花園今年累錄151宗成交，較2022144宗為多，但全港只排名12位。翻查紀錄，原來該屋苑已經是連續最少5年十大不入。

映灣園近年成交低迷，去年累錄122宗成交，全港排名跌至23位，僅次荃灣中心的123宗。2023年則有2個屋苑晉身「藍籌屋苑」之列，其中位於馬灣自成一角的珀麗灣，註冊量已連續第3年打入十大，排名更由2022年第10位，今年以171宗升上第8位；另一個上榜十大屋苑為馬鞍山新港城，今年累錄158宗成交，按年升14%，排名亦由去年的第19位，向前連跳九級至第10位。

十大屋苑兩出兩入⇊

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傳統十大屋苑呎價較2021年高峰期最多挫近三成

單位總數超過1.5萬伙的嘉湖山莊，雖然依然是全港註冊量最高二手屋苑，但2023年暫時只有387宗，按年跌逾一成，料創歷史新低，較2003年「沙士」時期的730宗少近一半。這個香港著名上車樂園，今年樓價跌幅同樣冠絕全港。

明年有機會減息，加上本港整體樓價已跌逾兩成，業界預計2024年首季樓市會迎來「小陽春」，上半年樓價或反彈約5%。樓價跌幅較大的指標屋苑，自然成為「執平貨」對象。值得留意，傳統十大屋苑的最新成交呎價，對比2021年高峰期大幅回落約19%29%。當中以美孚新邨跌幅最大，12月平均呎價約9,869元，與高峰時期呎價近1.4萬元比較，大插近三成；而太古城、沙田第一城及嘉湖山莊，跌幅亦接近三成。

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傳統十大屋苑成交呎價今年幾乎全面下跌，領跌的天水圍嘉湖山莊，平均呎價已跌至「8字頭」，12月低見8,343元，今年內累跌約14%。(中原地產提供)

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