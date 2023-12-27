2023年樓市回顧｜港人最喜愛十大屋苑 康怡及映灣園OUT 一上榜屋苑連跳九級！

明年減息機會高，加上本港整體樓價已跌逾20%，業界期待2024年首季樓市會迎來「小陽春」，上半年樓價或反彈約5%。樓價跌幅較大的指標屋苑，自然成為「執平貨」對象，可留意傳統十大屋苑的最新成交呎價，已比高峰期回落19%至29%。中原地產統計2023年全港註冊量最高的二手屋苑排名，有兩個「傳統藍籌屋苑」已跌出「十大」，甚至「二十大」。 嘉湖山莊樓價跌幅成藍籌屋苑之冠 樓市在今年初通關後曾一度反彈，惟經濟復甦步伐遜預期，同時加息陰霾籠罩，影響樓市表現。差估署私人住宅樓價指數11月份最新報316點，按月再跌近2%，已連跌7個月，跌至2017年3月以來新低；累計年初迄今，樓價跌幅擴大至約5.5%。至於中原城市領先指數CCL上周報149.36點，與2021年8月歷史高位191.43點比較，反映本港樓價比高峯期回落約22%。另一方面，受發展商低價推售新盤影響，全年二手私樓註冊量勢跌破3萬宗，創歷史新低。 傳統十大屋苑成交呎價今年幾乎全面下跌，領跌的天水圍嘉湖山莊，平均呎價已跌至「8字頭」、12月低見8,343元，今年內累跌約14%。2023年跌幅較大的十大屋苑還包括沙田第一城，回落約9.6%；荔枝角美孚新邨挫9%；鴨洲脷海怡半島下滑8.1%；鰂魚涌太古城跌7.7%等。