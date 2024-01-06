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地產
2024-01-06 07:30:31

2023年樓市回顧｜矚目二手蝕讓成交：港島納米樓爆煲 「亞洲樓王」慘輸近1.4億

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2023年樓市回顧｜矚目二手蝕讓成交：港島納米樓爆煲 「亞洲樓王」慘輸近1.4億

2023年樓市回顧｜矚目二手蝕讓成交：港島納米樓爆煲 「亞洲樓王」慘輸近1.4億

本港樓價連續兩年回落，且跌勢仍然持續，去年經濟復甦速度較預期差，加上美國短時間內連番加息，二手市場爆出不少蝕讓個案。回顧2023年矚目蝕讓成交，當中不少業主於2018年至2019年「樓價高峰期」入市，惟亦有持貨達15年業主都損手超過2,000萬元離場。

瑧蓺高層戶5年蒸發52%

樓市轉勢下，納米樓樓價首當其衝急瀉。綜合市場資訊，去年帳面蝕幅最「甘」個案為西營盤納米樓「瑧蓺」高層J室，實用面積約221方呎，原業主於201810月以1,025.2萬元一手買入單位，當時呎價高達46,389元，持貨約4年，於去年8月以490萬元沽出，呎價回落至22,172元，帳面大幅貶值52.2%，虧損535.2萬元離場。

同屋苑於去年11月再錄大額蝕讓成交，單位為高層E室，實用面積約221方呎，開放式間隔。原叫價680萬元，最終累劈280萬元或約41.2%，至400萬元易手，造價屬屋苑歷來新低，呎價約18,100元。原業主於2018年以678.8萬元一手購入單位，現轉手帳面跌價約41.1%，損失金額278.8萬元。

2023年樓市回顧｜矚目二手蝕讓成交：港島納米樓爆煲 「亞洲樓王」慘輸近1.4億

2023年樓市回顧｜矚目二手蝕讓成交：港島納米樓爆煲 「亞洲樓王」慘輸近1.4億

MOUNT NICHOLSON四房帳輸近1.4

貴為「亞洲樓王」的山頂超級豪宅「MOUNT NICHOLSON」爆出億元蝕讓，屋苑中層D單位，實用面積約4,596方呎，屬四房四套間隔，去年1月連一個車位以3.9億元沽出，呎價約84,856元。據悉，原業主英文名字為普通話拼音，料為內地客；於201810月以近5.2億元一手購入單位，及後於2021年再斥900萬元購入屋苑一個車位，合共涉資近5.29億元，持貨4年多，按成交價計帳面虧損約1.39億元或約26.3%

紅山半島爆僭建問題後 洋房勁蝕5150

去年9月初一場世紀大暴雨，令港島南區大潭豪宅屋苑「紅山半島」多間洋房的僭建問題現形。事後不少業主不惜大幅劈價求售，其中松柏徑雙號屋，物業面積逾3,142方呎，另設834方呎花園及逾1,300方呎天台，屬四房間隔，於去年9月底以6,000萬元沽出，呎價約19,096元。據悉，原業主為「新香港人」，於2017年以1.115億元一手購入洋房，帳面大額損手約5,150萬元或約46%離場，蝕幅及虧損金額均為去年次高個案。據了解，原業主在出售物業時附帶「加辣」條款，列明若在成交前被政府頒令拆除僭建物，需由新買家負全責。

西貢溱喬銀主盤洋房2830萬拍出 15年貶值43%

西貢白沙灣溱喬一幢洋房淪為銀主盤，為26號屋，實用面積約2,371方呎，花園面積約1,228方呎。最初開價2,680萬元，於去年11月拍賣吸引4組客爭購，最終以2,830萬元拍出，搶高150萬元約5%，呎價約11,936元，呎價創屋苑歷史低位。原業主於2008年以約5,000萬元購入單位，以最新成交價計算，帳面貶值達43.4%，蒸發約2,170萬元。

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半新屋苑淪蝕讓重災區

多區半新屋苑亦爆出大額二手蝕讓個案，樓齡約6年的何文田「皓畋」，7座極高層單位，實用面積1,477方呎，附767方呎平台，近日以「蝕讓價」5,500萬元放售，最終劈價500萬元或約9.1%，至5,000萬元沽出，呎價約33,852元。據悉，原業主為本地人，於201810月以8,800萬元入市，即現轉售單位帳面已虧損3,800萬元，單位期內大幅貶值約43.1%

樓齡將近6年的馬鞍山星漣海，2A座高層D室，實用面積約1,154平方呎，四房連套房間隔，外望海景。原開價2,198萬元，最終累減318萬元或約14.5%，至1,880萬元易手，呎價約16,291元。據悉，原業主從事電影行業，於20187月以約3,150.6萬元一手買入單位，持貨約5年帳面蝕讓約1,270.6萬元，單位期內貶值40.3%，創屋苑歷年最大蝕幅。

入伙已達7年的紅磡何文田山畔，2座高層B室，實用面積約1,018方呎，三房套間隔，連111方呎平台。去年3月以3,700萬元連雙車位放售，後來下調叫價至2,700萬元，最終以2,650萬元連雙車位易手，累減1,050萬元或約28.4%，呎價約26,031元。消息指，原業主為內地人士，於2018年以4,387.2萬元連雙車位一手購入，持貨約5年，帳面大幅虧損1,737.2萬元，單位期內貶值約40%，屬屋苑歷來最大宗蝕讓個案。

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