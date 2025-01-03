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2025-01-03 16:46:53

2024全年CCL按年跌6.5% 新界兩區樓價跑輸大市｜樓市數據

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2024全年CCL按年跌6.5% 新界兩區樓價跑輸大市｜樓市數據

2024全年CCL按年跌6.5% 新界兩區樓價跑輸大市｜樓市數據

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本港去年二手樓價走低，中原城市領先指數CCL最新報137.64點，按周升0.36%，仍處於逾8年低位，在20169月底水平徘徊。總結2024年樓價最終累跌6.5%，指數較20249月首次減息前135.86點低位升1.31%，較20218191.34點歷史高位跌28.07%，較20243月撤辣前的低位143.02點跌3.76%

中原：新春前樓價續處牛皮爭持格局

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL持續升跌交錯，近9周於138點上下窄幅爭持。二手業主與買家角力拉鋸，成交淡靜，短期樓價維持反覆牛皮格局。估計新春前CCL136點到140點徘徊，未有明顯上升或下跌趨勢。

她續稱，本周四(2)筲箕灣「傲華」減價重推50伙，以及港股失守2萬點收市創近一個月低位，對本地二手樓價的影響將於今年1月下旬公布的CCL才開始反映。

總結2024年樓價最終累跌6.5%，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.07%。

總結2024年樓價最終累跌6.5%，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.07%。

港九市區升 新界兩區跌

四區樓價指數，港九市區升，新界兩區跌。港島CCL_Mass138.57點，按周上揚1.64%。九龍CCL_Mass133.81點，按周升1.19%

新界東CCL_Mass148.38點，按周跌0.32%，連跌3周共1.59%。新界西CCL_Mass128.36點，按周挫0.33%，結束2周連升。港島、九龍、新界東及新界西指數，分別於20167月初、8月底、10月初及12月中水平徘徊。

至於中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass138.13點，按周漲0.67%CCL(中小型單位)137.00點，按周增0.58%CCL(大型單位)140.85點，按周挫0.68%，連跌2周共1.29%CCL MassCCL(中小型單位)齊處於20169月中水平，而CCL(大型單位)則處於20169月底水平。

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四區樓價指數，港九市區升，新界兩區跌。

四區樓價指數，港九市區升，新界兩區跌。

以正式買賣合約日期計，指數與2023年底相比，2024年全年CCL6.5%CCL Mass6.23%CCL(中小型單位)6.16%CCL(大型單位)下滑8.12%，港島跌4.87%，九龍挫5.62%，新界東降8.01%，新界西跌6.99%

今天(3)公布的指數，根據去年1223日至29日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾七成半的交易是在去年129日至15日簽臨時買賣合約，是去年129日及12日中央政治局會議及中央經濟工作會議指出要穩住樓市股市，以及要實施一系列提振經濟政策當周的市況。

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