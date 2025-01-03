2024全年CCL按年跌6.5% 新界兩區樓價跑輸大市｜樓市數據

她續稱，本周四(2日)筲箕灣「傲華」減價重推50伙，以及港股失守2萬點收市創近一個月低位，對本地二手樓價的影響將於今年1月下旬公布的CCL才開始反映。

本港去年二手樓價走低，中原城市領先指數CCL最新報137.64點，按周升0.36%，仍處於逾8年低位，在2016年9月底水平徘徊。總結2024年樓價最終累跌6.5%，指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升1.31%，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.07%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌3.76%。

以正式買賣合約日期計，指數與2023年底相比，2024年全年CCL跌6.5%，CCL Mass瀉6.23%，CCL(中小型單位)挫6.16%，CCL(大型單位)下滑8.12%，港島跌4.87%，九龍挫5.62%，新界東降8.01%，新界西跌6.99%。

今天(3日)公布的指數，根據去年12月23日至29日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾七成半的交易是在去年12月9日至15日簽臨時買賣合約，是去年12月9日及12日中央政治局會議及中央經濟工作會議指出要穩住樓市股市，以及要實施一系列提振經濟政策當周的市況。

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