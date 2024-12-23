2024年樓市回顧｜全面撤辣、減息、樓價22年最長跌浪 邊件大事令你印象最深刻？

受制於息口高企，以及發展商減價促銷手頭上一手存貨，全面撤辣政策所帶來的正面效果亦逐步消散。至8月份，一手成交量跌至約500宗，較撤辣後高位回落近九成。

撤辣效應刺激樓市，出現違久了的內地客、投資者、大手買家，甚至以公司名義入市的買家紛大舉入市，住宅市道急速升溫。今年3月份，一手市場成交量升至近4,200宗，較2月約275宗急升14倍，創1998年11月錄約6,300宗後、近25年半以來按月新高。單計撤辣後首兩星期，出現最少92組大手客掃貨，共購入約275伙，佔同期一手成交量近15%。

2023年10月《施政報告》公布「半撤辣」，惟業界形容救市方案屬「半桶水」，對刺激樓市幫助不大，樓價續跌逾5%。相隔4個月後、即今年2月底公布的《財政預算案》再有利好樓市消息，就是政府宣布全面撤辣，取消實施超過13年、俗稱「辣招」的樓市需求管理措施，包括額外印花稅(SSD)、買家印花稅(BSD)及從價印花稅(DSD)，樓市重回2010年前沒有任何辣招年代。撤辣一出，樓價一個月反彈約2%。

2024年進入尾聲，在最後倒數時刻，今年有甚麼樓市大事令你印象最深刻？

減息周期啟動

樓市回復平靜，直至今年9月份，美國宣布大手減息0.5厘，為2020年以來、疫後首次減息，本港亦進入減息周期。美國迄今已三度減息，累減達1厘，本港銀行減息次數更與美國睇齊，累減0.625厘，市民實際供樓按息降至3.5厘，以貸款額500萬元計，每月可慳近1,800元。銀行減息後，香港樓市有機會出現另一次「轉角」情況。

按揭成數上限增至七成

由於樓市已全面撤辣，大家都認為政府在不可能再在短期內推出新救市方案，但在10月公布的《施政報告》，再次出現驚喜。特首指考慮到最新經濟及金融環境，即日起放寬住宅物業的按揭貸款條件，不論物業價值、是否自用或公司持有以及買家是否「首置」，按揭成數上限一律調整至七成，供款與入息比率上限一律調整為五成。非住宅物業的兩項上限，亦調整至同樣水平。

優化投資移民政策利豪宅

《施政報告》同時宣布優化「新資本投資者入境計劃」，即日起容許投資住宅物業，物業成交價須為5,000萬元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1,000萬元，相信有利豪宅市場表現。中原樓市大數據顯示，今年以來一、二手市場暫錄得173宗樓價5,000萬元以上大額成交登記，超越去年全年171宗，亦為2021年錄250宗後的3年新高。