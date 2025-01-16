2024年去庫存大戰成績表出爐 邊個新盤銷售率最高？｜一手市況

踏入新一年，各大發展商在農曆新年前爭相推盤，惟礙於一手供應仍相當充裕，去年新盤銷售率亦低於七成，發展商仍要面對去存貨壓力，相信新盤短期內仍會以低水平開價，減息周期下續採取「求量」策略。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市有多項利好因素，包括減息、撤辣及《施政報告》推出重大政策，除刺激買家入市意欲外，亦有助發展商加快貨如輪轉及資金回籠。經歷2022及2023年的低谷，去年一手市場終一洗頹勢，對發展商而言算是賣樓大豐收，全年銷售金額逾2,000億元，按年升八成，涉及成交近1.6萬宗，按年多六成。

不過，樓市仍乍暖還寒，近期新盤開價仍保持克制，不少由樓花等到現樓發售的貨尾更要繼續減價。如黃竹坑站上蓋一個剛入伙的新盤，現樓的價錢反而比2023年賣樓花時的價錢便宜超過兩成，減幅高於同期樓價跌幅。另一個屯門青山公路上車新盤，新一期單位的入場呎價更不足8,000元，比上一期再低一成，屬近年新低，新盤再現「居屋價」搶客。