2024年可持續建築發展全球會議圓滿閉幕 全球同業攜手推動綠建發展

建造業議會及香港綠色建築議會聯合代表香港，於6月12至14日參與2024年可持續建築發展全球會議(WSBE24)，擔任大會最高級別的金級贊助商，為香港提供了一系列演講機會，包括主題演講、圓桌會議和論文研討等，展示本港在全球綠色建築領域的領導地位，以及政府和業界在建立可持續發展城市方面取得的成就。
是次會議以「創新方向與合作：建構可持續城市建築環境」(“Innovation Pathways & Partnerships for Sustainable Built and Urban Environments”)為主題，深入探討如何運用創新科技實現建築碳中和目標。
大會首日在香港以實體會議及現場直播形式進行，出席認識包括發展局局長甯漢豪、建造業議會主席何安誠及香港綠色建築議會主席張天祥等，他們在會中分享香港在推動綠色建築及碳中和方面的政策方針和業界實踐，探討香港建築環境如何逐步實現淨零排放的願景和歷程。除香港代表外，亦有奧爾堡大學、澳洲國立大學、澳洲聯邦科學與工業研究組織、歐洲聯盟委員會，及世界可持續發展工商理事會的代表參與演講。
此外，大會亦安排多場圓桌會議，邀請來自不同領域的專家和學者深入探討綠色金融、綠色建築認證、創新技術等主題，分享全球綠色建築發展的趨勢和實踐案例。於會議首天，建造業議會及香港綠色建築議會發布《香港可持續建築環境狀況報告2024》。該報告以「以創新邁向淨零：建設可持續及具抵禦力的都市環境」為主題。相比上屆，報告的項目提交量增加約四成。經過甄選，其中有107個傑出項目突圍。