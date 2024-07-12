2024年可持續建築發展全球會議圓滿閉幕 全球同業攜手推動綠建發展

建造業議會及香港綠色建築議會聯合代表香港，於6月12至14日參與2024年可持續建築發展全球會議(WSBE24)。

建造業議會及香港綠色建築議會聯合代表香港，於6月12至14日參與2024年可持續建築發展全球會議(WSBE24)，擔任大會最高級別的金級贊助商，為香港提供了一系列演講機會，包括主題演講、圓桌會議和論文研討等，展示本港在全球綠色建築領域的領導地位，以及政府和業界在建立可持續發展城市方面取得的成就。

是次會議以「創新方向與合作：建構可持續城市建築環境」(“Innovation Pathways & Partnerships for Sustainable Built and Urban Environments”)為主題，深入探討如何運用創新科技實現建築碳中和目標。