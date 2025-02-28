2024年整體公營房屋買賣登記逾7300宗 第二市場比例創10年新高｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2024年全年整體二手公營房屋(居屋、公屋、綠置居及夾屋)買賣合約登記(包括自由市場及第二市場)合共錄7,304宗，較2023年的6,831宗升6.9%，創2021年8,512宗後的近3年高位。其中，公屋及綠置居買賣登記增28.4%，錄1,222宗，創10年新高。居屋上揚4.1%，錄5,959宗；惟夾屋買賣卻錄得跌幅，按年跌19.1%，錄123宗。去年政府撤辣及放寬按揭利好樓市，加上樓價及息口回落等因素刺激下，價格相宜的居屋、公屋及綠置居深受上車置業的用家歡迎，交投明顯上升。但補地價後的夾屋售價相對較高，部份甚至媲美私樓，故此夾屋市況較為落後。

2024年整體二手公營房屋登記錄7,304宗，與房委會第二市場成交記錄作比對後，當中有4,257宗屬於第二市場買賣，佔比達58.3%。數字較2023年的3,676宗及53.8%，分別上升15.8%及4.5個百分點。第二市場宗數及比例連升2年，進一步升破4,000宗及向上迫近60%水平，齊創2015年有記錄以來近10年新高。受惠公屋富戶政策及新一輪白居二入市帶動，市民的剛性需求強烈，入場價格低的未補地價公營房屋成交增多。

去年政府撤辣及放寬按揭利好樓市，加上樓價及息口回落等因素刺激下，價格相宜的居屋、公屋及綠置居深受上車置業的用家歡迎，交投明顯上升。(資料圖片)

公屋及綠置居第二市場比例仍貼近八成高位

公屋及綠置居方面，2024年二手公屋及綠置居買賣合約登記(包括自由市場及第二市場)共錄1,222宗，當中975宗為第二市場買賣，比例錄79.8%。宗數較2023年的790宗上升23.4%，兩者同是2015年以來10年新高，而比例則較2023年83.0%下跌3.2個百分點。第二市場比例輕微收縮，但仍貼近八成高位。

夾屋自由市場買賣創 6 年新低

夾屋方面，去年二手夾屋買賣合約登記錄123宗，較2023年的152宗下跌19.1%，創2018年116宗後的6年新低。由於所有夾屋已過禁售限制，業主只可經補地價後於自由市場出售，因此夾屋並沒有第二市場買賣。