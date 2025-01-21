2024年新盤撻訂449宗 按年升75% 中原：宗數短期仍維持高企｜樓市數據

本港樓價跌勢未止，過去數年購買樓花的業主，部分決定撻訂退場。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2024年全年新盤撻訂共錄449宗，較2023年的256宗，增加193宗或約75.4%。當中撻大訂佔346宗，比例為77%，略高於2023年的73%。 單計2024年第四季錄得104宗撻訂，較第三季的40宗大幅飆升約1.6倍。受惠第去年四季減息周期啟動，樓市回穩，成交增多，發展商把握旺勢加快出售撻訂單位。去年12月金管局推出一次性特別安排，容許2021至2023年選擇了建築期付款的樓花買家可向銀行申請最高八成按揭貸款，以及今年1月份有私營按保公司為指定樓盤的業主提供新按揭計劃，貸款額為估價的110%或買入價的90%。雖然以上措施有助降低撻訂的數字，但相信新春後旺市，發展商持續減價推盤下，短期新盤撻訂宗數仍維持高企，預料2025年首季約在100宗水平。 在2024年第四季取消交易的104宗一手私人住宅之中，截至去年12月有55宗已成功重售，重售比例達53%，較第三季截止於9月的重售比例43%，明顯上升10個百分點。反映息口回落，加上部份發展商收回撻訂單位後減價重售，吸引買家入市，因而推高重售比例回復至五成以上。

利奧坊．壹隅上季錄 15 宗撻大訂 去年第四季撻訂宗數最多的10個一手項目中，有7個的重售比例達五成或以上。期內撻訂最多的首兩位分別是大角咀「利奧坊．壹隅」的15宗，以及屯門「飛揚」第2期的11宗，全部是撻大訂個案。至於黃竹坑港島南岸第2期「揚海」、何文田站「朗賢峰」2期B及啟德「天璽．天」第1期，各錄5宗撻訂，撻大訂比例分別為80%、100%及0%，即「天璽．天」第1期全部為撻細訂個案。上述5個項目中，「揚海」及「朗賢峰」2期B已全部重售，「天璽．天」第1期亦有八成重售，但「飛揚」第2期的重售比例只有18%略低。 去年第四季重售降價幅度達25%或以上的個案，有90%是在2019年12月至2021年12月期間即樓價高峰時一手售出，集中於長沙灣「睿峰」及啟德「維港1號」兩盤，主要為500方呎以下的小型單位。其中有2個一手撻訂單位重售成交價降幅達三成，包括「睿峰」西翼高層F室，實用面積435方呎，原於2023年12月以1,483.7萬元買入，呎價34,108元，單位於2024年10月取消交易，去年第四季重新以950萬元售出，呎價21,839元，重售價下降了36%。另外，啟德「龍譽」2B座低層F室，實用面積865方呎，2019年12月以2,556.8萬元購入，呎價29,558元，去年12月取消交易，以1,800萬元重新售出，呎價20,809元，重售價下調30%。