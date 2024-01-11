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地產
2024-01-11 17:59:41

2024年新盤｜會德豐今年擬推最少5盤涉2200伙 日出康城12期有望首發

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2024年新盤｜會德豐今年擬推最少5盤涉2200伙 日出康城12期有望首發

黃光耀（右五）表示，今年集團計劃推出5至6個項目，涉及2,200伙，皆屬市區項目。

步入新年，發展商積極部署項目推售。會德豐地產今日11日）舉行代理頒獎典禮，分享集團銷售成績及項目部署。集團副主席兼常務董事黃光耀表示，今年集團計劃推出56個項目，涉及2,200伙，皆屬市區項目。

黃光耀稱，第一季將推出2個項目，包括將軍澳日出康城第12期的第1期及第2期，其中第1期涉650伙；以及灣仔春園街豪宅項目，提供88伙，涵蓋一房至兩房。另外，預計年中發售啟德承豐道19號合作項目，涉及361伙；至於山頂種植道1號洋房項目，最快今年第三季推售5座洋房，其餘單位有機會作出租用。港島黃竹坑站上蓋項目港島南岸第6期則預計年底推出，提供460伙。

2024年新盤｜會德豐今年擬推最少5盤涉2200伙 日出康城12期有望首發

灣仔春園街項目預計今年首季推售，提供88伙。（資料圖片）

去年套現161億按年升7

黃光耀指，集團去年售出共1,038伙住宅單位，套現約161億元，較去年增長約70%。其中藍田KOKO ROSSOKOKO MARE合共售出552伙，套現約44.7億元，佔推售單位約87%。啟德MONACO ONEMONACO MARINE去年已交樓，自推出「置優越1088優惠計劃」後，項目2個月成交金額超過5億元。長沙灣合資項目維港匯系列於去年落成，共售出265伙，套現接近60億元。

現有約600萬方呎土地儲備

土地儲備方面，黃光耀表示，集團約有600萬方呎儲備，夠用以56年發展，若樓市回穩，發展商投地意願會加強。

談及樓市走勢，黃光耀稱，《施政報告》後減辣措施見效，過往幾月專才入市速度加快，相信他們將為市場帶來新動力。另外今年美國有大機會減息，將減輕買家供樓負擔，資金釋放加快利於投資者入市。他認為今年樓市上升機會大，升幅達5%8%

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