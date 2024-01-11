2024年新盤｜會德豐今年擬推最少5盤涉2200伙 日出康城12期有望首發

步入新年，發展商積極部署項目推售。會德豐地產今日（11日）舉行代理頒獎典禮，分享集團銷售成績及項目部署。集團副主席兼常務董事黃光耀表示，今年集團計劃推出5至6個項目，涉及2,200伙，皆屬市區項目。 黃光耀稱，第一季將推出2個項目，包括將軍澳日出康城第12期的第1期及第2期，其中第1期涉650伙；以及灣仔春園街豪宅項目，提供88伙，涵蓋一房至兩房。另外，預計年中發售啟德承豐道19號合作項目，涉及361伙；至於山頂種植道1號洋房項目，最快今年第三季推售5座洋房，其餘單位有機會作出租用。港島黃竹坑站上蓋項目港島南岸第6期則預計年底推出，提供460伙。

去年套現 161 億按年升 7 成 黃光耀指，集團去年售出共1,038伙住宅單位，套現約161億元，較去年增長約70%。其中藍田KOKO ROSSO及KOKO MARE合共售出552伙，套現約44.7億元，佔推售單位約87%。啟德MONACO ONE及MONACO MARINE去年已交樓，自推出「置優越1088優惠計劃」後，項目2個月成交金額超過5億元。長沙灣合資項目維港匯系列於去年落成，共售出265伙，套現接近60億元。