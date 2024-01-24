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地產
2024-01-24 16:46:52

2024新盤｜利嘉閣：今年新盤料實推1.8萬伙 聚焦啟德跑道區 上水馬適路項目最大涉1898伙

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2024新盤｜利嘉閣：今年新盤料實推1.8萬伙 聚焦啟德跑道區 上水馬適路項目最大涉1898伙

2024新盤｜利嘉閣：今年新盤料實推1.8萬伙 聚焦啟德跑道區 上水馬適路項目最大涉1898伙

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，接連加息兼逢股市大跌及經濟復甦未如理想，導致年一手私宅買賣持續偏低，縱然發展商已貼市價甚至首批以震撼價開盤，全年亦只剛好錄得過萬宗登記，達10,247宗，雖按年微升3%，但仍為1996年有紀錄以來的史上第四低水平。至於去年涉及買賣登記金額，則因應高價物業成交有所增加而按年上升15%，全年達1,291.63億元；若以每宗平均登記金額計算，亦按年升11.6%，達1,260.49萬元，反映高價物業佔比增多。

展望2024年，陳海潮續指，因應過去兩年受疫情及加息影響，一手新盤銷售進度緩慢，市場累積不少貨尾甚至延後推出的項目，因此估計來年發展商會持續銷售去年未完成的項目，雖然今年潛在的全新盤不少，但未必急於增添入今年的推盤清單之內，因此預測2024年全港將有約114個全新一手私宅項目可成為潛在供應，合共將提供約38,045伙；數量較預測2023年的40,291回落5.6%，但仍為自2006年以來的19年次多水平；惟實際推售量仍需視乎發展商的部署、期數分拆及實際市況而定，初步估計較貼近實際的推盤量大約為1.8萬伙。

2024新盤｜利嘉閣：今年新盤料實推1.8萬伙 聚焦啟德跑道區 上水馬適路項目最大涉1898伙

今年全港將有約114個全新一手私宅項目可成為潛在供應，提供約38,045伙，較預測2023年的40,291回落5.6%。

鐵路上蓋項目最大供應庫

當中鐵路站上蓋項目依然為全港新盤最大供應庫，涉及6個站，共有13個項目遍及港九新界合共提供8,875伙，佔全港總伙數達23.3%；包括位於黃竹坑站港島南岸第3B至第65個項目共2,855伙；日出康城的12A期至13A3個項目共2,619伙；何文田站IIAIIB期共990伙；元朗站YOHO HubC期的939伙；油塘站通風樓項目有792伙及錦上路站柏瓏III680伙。

至於第二大的供應庫是啟德新區及跑道區，今年將有14個項目提供8,255伙，當中89%7,349伙均位於跑道區，包括跑道區規模最大之一的嘉華、會德豐及中國海外合作的啟德海灣2期共1,121伙；長實啟德4E2號項目涉1,000等。另外，今年共有7個一千伙或以上的大型新盤分布於九龍及新界；其中以萊蒙國際的上水馬適路項目規模最大，單位總數達1,898伙；僅次的是新地夥拍興勝創建合作的掃管笏及管翠路交界項目，涉及1,400伙。此外，信置、嘉里、嘉華、招商局夥拍港鐵發展的日出康城13A期亦提供1,284伙。

2024新盤｜利嘉閣：今年新盤料實推1.8萬伙 聚焦啟德跑道區 上水馬適路項目最大涉1898伙

黃竹坑站港島南岸第3B至第6期5個項目共提供2,855伙。（資料圖片）

今年一手登記量冀漲逾四成

陳海潮指出，自去年十月底《施政報告》放寬樓市辣招以來，加上暫停加息，息口呈現見頂回落的趨勢，令市場氣氛有所好轉，交投量略有增加。此外，市場仍憧憬二月底的《財政預算案》會有刺激經濟措施及進一步減辣；而下半年在新資本投資者入境計劃帶來的間接住屋需求下，亦有利推動一手市場，相信樓市在以上多重利好因素刺激下有望逐步回暖。

此外，放寬買家印花稅及為專才提供「先免後徵」安排，亦可刺激大量已到港的專才置業；而綜觀目前環境，發展商仍會以貼市價開盤，以吸納市場購買力，相信除了可帶動逾8萬新增到港的專才人口置業外，本地之前被扣起的購買力亦將回流，可推動今年一手新盤交投量在去年的低基數下大升。陳海潮初步預期，今年一手私宅買賣登記量可較去年增逾四成，至約1.5萬宗水平，而登記金額亦料相應增加47%，上試約1,900億元。

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2024新盤｜利嘉閣：今年新盤料實推1.8萬伙 聚焦啟德跑道區 上水馬適路項目最大涉1898伙

包括跑道區規模最大之一的嘉華、會德豐及中國海外合作的啟德海灣2期提供共1,121伙。（資料圖片）

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