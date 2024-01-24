2024新盤｜利嘉閣：今年新盤料實推1.8萬伙 聚焦啟德跑道區 上水馬適路項目最大涉1898伙

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，接連加息兼逢股市大跌及經濟復甦未如理想，導致去年一手私宅買賣持續偏低，縱然發展商已貼市價甚至首批以震撼價開盤，全年亦只剛好錄得過萬宗登記，達10,247宗，雖按年微升3%，但仍為1996年有紀錄以來的史上第四低水平。至於去年涉及買賣登記金額，則因應高價物業成交有所增加而按年上升15%，全年達1,291.63億元；若以每宗平均登記金額計算，亦按年升11.6%，達1,260.49萬元，反映高價物業佔比增多。 展望2024年，陳海潮續指，因應過去兩年受疫情及加息影響，一手新盤銷售進度緩慢，市場累積不少貨尾甚至延後推出的項目，因此估計來年發展商會持續銷售去年未完成的項目，雖然今年潛在的全新盤不少，但未必急於增添入今年的推盤清單之內，因此預測2024年全港將有約114個全新一手私宅項目可成為潛在供應，合共將提供約38,045伙；數量較預測2023年的40,291回落5.6%，但仍為自2006年以來的19年次多水平；惟實際推售量仍需視乎發展商的部署、期數分拆及實際市況而定，初步估計較貼近實際的推盤量大約為1.8萬伙。