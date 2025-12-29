2025十大屋苑排名出爐 榜首屋苑係邊個？｜樓市數據

受惠銀行連環減息及政策放寬，2025年樓市呈「價量齊升」局面。反映二手大型屋苑樓價走勢的中原城市領先指數（CCL），在連跌三年後今年成功見底回升，暫錄得逾5%升幅。二手私樓交投量亦連升兩年，年內錄得逾3.65萬宗買賣登記，創四年新高。今年全港多達34個屋苑錄得破百宗成交，數量更是三年以來最多。

今年全港暫錄得36,571宗二手私人住宅買賣登記，較去年全年31,471宗增加16%，連升兩年，並創下自2021年錄得48,791宗以來的四年新高。總成交金額達2,706億元，按年升18%，同樣屬四年高位，反映減息效應顯著推動樓市復甦。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國今年三度減息，15個月內共減息六次，累計1.75厘。本港亦同步減息0.875厘，最優惠利率回到加息前水平。隨着「息魔」撤退，加股市暢旺帶來的財富效應，股樓齊旺，樓市同樣旺場，市民入市信心顯著提升，市場氣氛逐步回暖。樓價經過長時間調整後，今年終出現反彈，二手市場交投亦趨活躍。

中產屋苑受捧 名城晉身十大之列

今年成交量最高的六大屋苑排名與去年相同。天水圍嘉湖山莊以452宗成交穩居榜首，平均呎價為8,097元，較去年下跌逾2%。受惠於400萬元以下物業印花稅僅需100元的政策，該屋苑今年錄得122宗屬400萬元以下的成交，佔比近三成，較去年增加15%，更較2022年的12宗大幅上升九倍，吸引大批上車客及投資者趁低吸納。新界另一上車天堂沙田第一城，今年317宗成交中，亦有102宗受惠100元印花稅，按年升逾三成。

至於為荔枝角美孚新邨及鰂魚涌太古城，交投同樣活躍，今年分別錄得389及355宗，按年持平及上升3.5%。

值得留意的是，大圍名城今年躍升至十大屋苑之列，全年成交達192宗，按年急升兩成，平均呎價為15,048元，平均樓價則為1,154萬元，屬八年新低。至於元朗錦繡花園，交投同樣保持暢旺，今年暫錄180宗成交，較去年大幅增加44%。不過，平均樓價九年來首次跌穿1,000萬元，降至901萬元，入場門檻明顯下降。

隨着政府放寬按揭成數至七成，加上樓價處於低位，今年被市場視為「執平貨之年」，多個中產屋苑即時受惠，換樓鏈逐步啟動，帶動二手市場交投顯著增加。