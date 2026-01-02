2025年樓市十大事件｜SIERRA SEA膺新盤票王 盤點十大豪宅 樓價止連跌3年頹勢

回顧2025年，本港樓市在多重利好因素推動下終於走出低谷。隨着美國重啟減息，樓市結束連跌3年的頹勢，全年樓價反彈逾4%。恒生指數全年「埋單」更急升27%，6年來再度出現「股樓齊升」的盛況。北水重臨，內地買家大舉入市，普通話拼音登記的成交宗數高達1.3萬宗，創下歷史新高。中原地產特別為大家重溫2025年十大地產事件，見證樓市由谷底翻身的關鍵一年。 1. 息魔撤退 加息陰霾籠罩本港樓市長達兩年半，直至去年9月美國突然一次過減息0.5厘，力度較市場預期高出一倍，為全球金融市場帶來驚喜。其後，美國於2024至2025年間展開減息周期，先後在去年9月、11月、12月，以及今年9月、10月、12月合共六度減息，累計幅度達1.75厘。 本港銀行亦幾乎同步跟隨，於去年9月、11月、12月及今年9月、10月五度下調最優惠利率，累計減幅達0.875厘。本港P息已回落至加息周期前水平，象徵「息魔」正式全面撤退，樓市壓力大幅紓緩。

2. 股樓齊升 本港於2025年再次出現「股樓齊升」盛況。樓市上半年仍然承壓，但下半年在美國連環減息帶動下逐步轉勢，購買力明顯釋放。中原城市領先指數(CCL)全年累升逾4%，成功扭轉連跌三年的頹勢。恒生指數去年12月31日除夕日半日市收報25,630點，全年「埋單」計，恒指累升5,570點或27.8%，不僅連升兩年，更創下八年來最大年度升幅。對上一次「股樓齊升」已要追溯至2019年，當年樓價及港股分別升約5%及9%。6年後再度重現，為市場注入強心針。 3. 住宅租金創歷史新高 政府引入大量人才來港，推動租務需求持續上升。據差估署最新資料顯示，去年11月私樓租金指數報200.7點，按月升0.2%，再創歷史新高，並已連升12個月，累計升幅約4.59%。去年首11個月，租金指數亦累升4.26%，全年升幅料近5%。 4. 百元印花稅擴闊至 400 萬元物業 今年2月公布的《財政預算案》，宣布將「100元印花稅」適用範圍由300萬元以下物業，擴大至400萬元以下，成為樓市一大刺激措施。政策一出即引發市場熱烈反應，細價樓交投明顯加快，上車客及投資者紛紛入市，帶動二手市場活躍度顯著提升。部分新盤亦因定價貼近400萬元門檻而受惠，銷情大幅改善。 中原地產數據顯示，2025年全港私樓市場錄得多達13,790宗、樓價400萬元以下的買賣登記，按年升幅超過三成，更創下自2014年錄得18,328宗以來的十一年新高，突顯政策刺激及剛性需求釋放的威力。

5. 普通話拼音買家入市破 1.3 萬宗 全面撤辣後，內地客大舉來港置業，帶動市場交投急升。中原地產數據顯示，2025年全年錄得逾13,500宗普通話拼音買家入市，較2024年的11,631宗增加逾一成，連續兩年突破萬宗，總成交金額高達1,364億元，雙雙創下自1995年有紀錄以來的新高。 其中，以啟德新區最受普通話拼音買家青睞，全年錄得多達1,268宗成交，穩居榜首；康城以581宗位列第二；北角則以477宗排第三。豪宅市場同樣熾熱，全年錄得430宗樓價逾5,000萬元的大額成交，其中185宗來自普通話拼音買家，佔比超過四成。 6. 新盤成交破 2 萬宗 樓市呈一、二手齊旺局面。發展商積極去庫存並採取低價策略，成功刺激一手市場交投。全年一手成交突破2萬宗，按年升逾兩成，不僅打破2019年約18,789宗的紀錄，更創下2013年《一手住宅物業銷售條例》實施以來的新高。 「月月有樓賣」的新鴻基地產(016)表現最標青，全年售出逾3,750伙，套現金額高達350億元，連續多年穩坐「賣樓王」及「吸金王」寶座。集團年內多個新盤熱賣，包括西沙「SIERRA SEA」、啟德「天璽．天」第2期及屯門「NOVO LAND」第3A期等。 二手方面，全年錄得37,113宗二手私人住宅買賣登記，較2024年31,471宗上升18%，創四年新高。年內更多達36個屋苑錄得逾百宗成交。其中，天水圍嘉湖山莊以456宗穩居榜首，再次印證「上車樂園」地位；美孚新邨及太古城則分別錄得395宗及359宗，緊隨其後。值得留意的是，薄扶林貝沙灣今年成交量亦四年來首度重上百宗水平，全年多達104宗，按年大升七成。屋苑目前平均呎價僅22,212元，跌至十年新低，吸引買家趁低吸納。

7. SIERRA SEA 成「收票王」 發展商積極推盤，全年度共有逾40個新盤以價單或招標形式登場，認購反應普遍理想。要數今年新盤王，非新地西沙「SIERRA SEA」誰屬，第1A期於4月公布首張價單，折實平均呎價10,398元，較市價低逾兩成，隨即引爆搶購潮。首輪銷售接獲逾3.7萬票，超額認購高達116倍，榮登今年「收票王」，更成為香港史上收票最多新盤亞軍，僅次於2023年油塘「親海駅II」截收逾3.8萬票的紀錄。 其後，「SIERRA SEA」六輪銷售每次皆全數沽清，於不足一個月內售出逾1,500伙，創下市場紀錄。 8. 豪宅再現天價成交 豪宅市場交投熾熱，全年誕下3宗成交金額高達10億元的超級豪宅買賣，天價成交湧現。其中，太古地產(1972)旗下深水灣道6號兩幢獨立屋，2025年12月底以高達22億元售出，平均呎價14.7萬元，是今年住宅市場最大宗豪宅交易。其次為由針織商人羅建生或有關人士持有的山頂歌賦山道1、3、5號項目，2025年8月以10.88億元成功售出1號洋房，呎價高達9.5萬元。豪宅買家化身「春江鴨」，在減息及撤辣利好下重拾入市信心。

9. 放寬投資移民買樓 住宅門檻降至 3000 萬 政府去年9月公布的《施政報告》再度為樓市「加甜」，放寬投資移民計劃中住宅類別的成交價門檻，由原本的5,000萬元下調至3,000萬元，但可計入的投資總額上限則維持1,000萬元。受惠新措施，2025年第四季一手豪宅市場顯著回暖，錄得近270宗成交，按季升逾一成。 10. 供平過租重臨 減息及租金持續上升，「供平過租」效應重臨樓市。以目前按息3.25厘計算，中原地產統計顯示，143個租金指數成分屋苑中，有110個屋苑於10月份的租金回報率高於按息，佔比高達77%，即大部分屋苑「供平過租」。其中回報率達4厘或以上的屋苑多達32個，較2024年12月僅16個大幅增加一倍。受此帶動，市場出現「轉租為買」熱潮，不少收租客亦趁機入市，令成交氣氛進一步升溫。2025年10月中原城市租金回報率CRI回報率報3.53%，為近十四年第四高。