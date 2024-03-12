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地產
2024-03-12 18:35:50

2025年私樓落成量預估逾2.4萬伙 料創52年新高 九龍區佔逾四成半｜樓市數據

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中原地產最新數據指，2025年私人住宅落成量估計有24,007個，當中以港九市區的供應有所增加，新界區則減少。(資料圖片)

中原地產最新數據指，2025年私人住宅落成量估計有24,007個，當中以港九市區的供應有所增加，新界區則減少。(資料圖片)

樓市撤辣後，整體市況回升，發展商亦加快推盤步伐，最新數據指，2025年私人住宅落成量估計有24,007個，當中以港九市區的供應有所增加，新界區則減少。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，三區中九龍區落成量佔比高達46.6%，將會重逾1萬個水平，有11,187伙單位，料創自1973年後的52年新高；而港島區落成量佔比亦升穿一成，錄14.3%，有3,443伙單位，亦料創2005年後的20年新高。至於新界區落成量佔比則跌破四成，只錄39.1%，有9,377個單位。

該行選取62個可望於2025年落成的項目，合共提供24,007個單位，按年減少1,056個，下跌4.2%。雖然數字輕微回落，但連續兩年高企2萬個水平，將為2004年後的21年次高，而新屋供應明顯由20182023年以往6年平均的1.7萬個水平，上升四成至20242025年平均逾2.4萬個水平。此外，九龍區有30個項目，合共11,187個單位，數字按年增加1,792個，上升19.1%，連升3年，而九龍區供應突破1萬個，將為197311,910個後的近52年新高；數字飆升，主因是黃大仙落成量進入高峰期，包括20244,225個及20255,600個，兩年合共9,825個，而其他2025年落成量較多的地區有觀榶(2,485)及長沙灣(2,175)

新界區方面有15個項目，合共9,377個單位，數字按年減少4,480個，下跌32.3%，是自2018年起新界區供應維持一年高一年低的局面，201820258年間平均落成1.05萬個，而落成量較多的地區有將軍澳(4,535)、屯門(2,092)、大埔(1,130)至於港島區則有17個項目，合共3,443個單位，數字按年增加1,632個，上升90.1%。由於港島區落成量重上3,000個，將為20054,286個後的近20年新高，而單位集中於香港仔(2,265)及筲箕灣(748)，合共3,013個，佔港島總數的87.5%
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