2025年私樓落成量預估逾2.4萬伙 料創52年新高 九龍區佔逾四成半｜樓市數據

樓市撤辣後，整體市況回升，發展商亦加快推盤步伐，最新數據指，2025年私人住宅落成量估計有24,007個，當中以港九市區的供應有所增加，新界區則減少。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，三區中九龍區落成量佔比高達46.6%，將會重逾1萬個水平，有11,187伙單位，料創自1973年後的52年新高；而港島區落成量佔比亦升穿一成，錄14.3%，有3,443伙單位，亦料創2005年後的20年新高。至於新界區落成量佔比則跌破四成，只錄39.1%，有9,377個單位。

該行選取62個可望於2025年落成的項目，合共提供24,007個單位，按年減少1,056個，下跌4.2%。雖然數字輕微回落，但連續兩年高企2萬個水平，將為2004年後的21年次高，而新屋供應明顯由2018到2023年以往6年平均的1.7萬個水平，上升四成至2024及2025年平均逾2.4萬個水平。此外，九龍區有30個項目，合共11,187個單位，數字按年增加1,792個，上升19.1%，連升3年，而九龍區供應突破1萬個，將為1973年11,910個後的近52年新高；數字飆升，主因是黃大仙落成量進入高峰期，包括2024年4,225個及2025年5,600個，兩年合共9,825個，而其他2025年落成量較多的地區有觀榶(2,485個)及長沙灣(2,175個)。