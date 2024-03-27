23條立法｜新地郭炳聯：現時「行街都安全好多」對香港國際金融中心前景有信心

瑞銀集團今日(27日)就其香港新辦公大樓舉行平頂儀式。該大樓位於高鐵西九龍總站發展項目上蓋，由新鴻基地產(016)發展建設。新地主席兼董事總經理郭炳聯於平頂儀式後表示，瑞銀集團租用項目最近海濱合共14層全座大樓，樓面約46萬方呎，證明對香港作為一個金融中心、財富中心及資產管理中心投下信心一票。郭炳聯亦讚賞新辦公大樓選址「四通八達」，位處高鐵站連接大灣區等城市。他與瑞銀高層傾談中指，內地居民儲蓄率非常高，香港作為財富和資產管理中心是非常適合的地位，對香港國際金融中心的前景有信心。

對於早前多幅土地出現流標，郭炳聯認為「最緊要需求」，由於香港近幾年出現衰退令需求受到影響，若有更多外國及內地公司在本港擴大業務租用寫字樓物業，「一旦有需求，發展商一定會投地」。

被問及23條立法，郭炳聯坦言現時「行街都安全好多」，稱英國、新加坡等地都有國安法，有信心國家會繼續支持香港。

瑞銀集團預計將於2026年初進駐新辦公大樓，成為該地標大型項目的首個主要租戶，將租用項目最近海濱合共14層全座大樓，設有私人升降機大堂及屋頂花園。新大樓為新地地標項目的一部分，整個項目提供260萬方呎的甲級寫字樓樓面，以及約60萬方呎的零售樓面。項目具備多元化的綠色及健康元素，將提供超過10萬方呎的休憩用地，包括開放予公眾的戶外觀景台，而一條長1.5公里的西九花園綠徑會將項目與佐敦、油麻地等區與西九海濱連繫起來。項目已於主要的可持續建築認證計劃中，包括美國領先能源與環境設計和香港綠建環評，獲得最高評級的預認證。