23歲姜濤做業主！1800萬首置維壹海景盤

上述單位為維壹中層C室，實用面積約662方呎，兩房間隔，據了解單位外望西九龍及昂船洲大橋一帶海景。消息指，登記買家名稱為姜濤(KEUNG TO)，與MIRROR姜濤中英文名均相同，料為同一人。是次入市印花稅為樓價約3.75%，涉67.5萬元，換言之以首置名義入市。上址原業主於2019年以近1,700萬元買入單位，現帳面賺約100萬元或近6%。

MIRROR成員姜濤今年躍升做業主！市場消息指，西環維壹一個海景兩房單位，新近以1,800萬元易手，呎價約27,190元，屬市價水平。登記買家名字為姜濤(KEUNG TO)，料以首置身份入市。

姜濤接受傳媒訪問時曾表示，希望30歲前買兩層樓，一層自己住，一層收租。(資料圖片)

曾指30歲前買樓 提早7年圓夢

姜濤本與家人同住銅鑼灣，據悉為方便工作及不想家人生活受影響等，去年自己租住筲箕灣一房單位。他早於2021年接受傳媒訪問時表示，希望30歲前買兩層樓，一層自己住，一層收租。姜濤現年23歲，即提早7年完成置業夢，惟是次入市未知屬自住或投資用途。

維壹屬單幢式物業，發展商為英皇地產(163)，提供103伙，實用面積662至2,624方呎，2012年2月入伙。

維壹不乏明星業主，英皇娛樂旗下藝人容祖兒及鍾欣潼(阿嬌)分別買入高層單位。有指謝霆鋒2017年斥3千萬元購入逾千方呎單位贈妹妹謝婷婷作嫁妝。