28Hse推易發樓價及租金指數 港大何志培：樓價今年有望回升5%

香港地產資訊平台28Hse今日(5日)公布，推出全新「易發樓價指數」及「易發租金指數」，指數是由28Hse團隊與港大經管學院經濟學講師何志培博士攜手研發，將於每周五下午4時更新，反映對上一周的二手樓價趨勢。數據涵蓋自2010年1月起成交，並以2016年1月作為基準點，當時指數值為100，細分為4個地區指數，包括香港島、九龍、新界東及新界西。截至目前，樓價指數報106.92點，按周跌2.11%；租金指數報114.92點，按周微跌0.49%。 28Hse 營運總監梁家齊表示，指數數據來源結合「土地註冊處的實際成交數據」與「市場即時交易資訊」，即時交易數據來自28Hse會員的2,713家地產代理公司以及31,200名地產代理，分別佔市場69%及81%。

港大經管學院經濟學講師何志培博士表示，易發樓價指數的成份屋苑數量達147個，選取標準以成交量為主要考量，並剔除洋房、獨立屋及特色單位（如天台戶、平台戶）等特殊交易。他補充，樓價會受到單位大小、樓層、樓齡、地區及交通等多方面因素影響，因此指數採用了特徵價格法進行質量調整，剔除各種偏差。 新盤搶佔購買力 令二手受壓 關於今年樓價走勢，何志培認為，經濟溫和復甦，利率沒有明顯趨勢會急升，均是對樓市利好因素，今年樓價會溫和反彈5%左右。他續指，一些新發展區附近的樓盤預計會具投資潛力，例如啟德和毗近高鐵的西九發展區。另外，香港北部都會區發展策略亦預計會使新界區樓的投資潛力增加。

28Hse數據研究員蔡進謙公布最新易發樓價指數報106.92點，按周跌2.11%；由於本周指數反映2025年02月14日至2025年02月20日的市況。他指出，當時多個新盤相繼以低價搶佔市場購買力，例如北角皇都、元朗朗天峰、九龍城南首等新盤陸續開價及開售，吸引大批買家關注，導致潛在的二手買家探取觀望態度，令二手樓價受壓。 分區指數方面，四區樓價指數三跌一升，其中新界西跌幅最大，達到1.62%，最新指數報113.49點。至於香港區，最新報98.03點，按周跌0.42%；九龍區報102.05點，按周跌1.02%；而四區中只有新界東有上升，最新報108.58點，按周回升0.3%。