內地學生於暑假前夕，持續提早搶租單位，準備於新學年來港入學時居住，而大埔區租盤向來是他們的熱門選擇之一。中原地產新達廣場資深分區營業經理趙愛蓮表示，租賃旺季將至，不少內地生積極租樓，其中大埔天鑽最新錄8座低層H室租務，單位實用面積525方呎，採兩房間隔，議價後以18,000元租出，實用平均呎租約34.3元。據了解，新租客為3名內地女學生，睇中屋苑樓齡較新，上址租金合理，於睇樓時立即決定承租單位。據了解，業主於2019年以680萬元購入單位，是次租出可享約3.2厘租金回報。
即睇大埔天鑽租盤(HOUSE730)
3內地女生租大埔天鑽兩房 月租1.8萬 業主回報3.2厘｜二手樓租賃
內地學生於暑假前夕，持續提早搶租單位，準備於新學年來港入學時居住，而大埔區租盤向來是他們的熱門選擇之一。中原地產新達廣場資深分區營業經理趙愛蓮表示，租賃旺季將至，不少內地生積極租樓，其中大埔天鑽最新錄8座低層H室租務，單位實用面積525方呎，採兩房間隔，議價後以18,000元租出，實用平均呎租約34.3元。據了解，新租客為3名內地女學生，睇中屋苑樓齡較新，上址租金合理，於睇樓時立即決定承租單位。據了解，業主於2019年以680萬元購入單位，是次租出可享約3.2厘租金回報。