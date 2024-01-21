3市區新盤錄兩房成交！升級換樓客入市瑜一．天海 呎價逾3萬｜一手市況

整個「瑜一」系列現已累售439伙，套現約75.2億元。(資料圖片)

市區新盤於周末期間錄得成交，當中兩房單位備受追捧。由華懋集團與港鐵(066)合作發展的何文田瑜一第IA期「瑜一．天海」銷情持續，周日(21日)售出第2A座8樓C室，兩房連儲物室間隔，實用面積593方呎，成交價1,785.96萬元，折實呎價約30,117元。

據了解，新買家原居住於新界區，參觀「瑜一」示範單位後，看好項目具交通之便及區份的優勢，並認為單位間隔寬敞實用，故購入上述單位作升級換樓自住之用途。整個「瑜一」系列現已累售439伙，套現約75.2億元。