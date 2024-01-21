3市區新盤錄兩房成交！升級換樓客入市瑜一．天海 呎價逾3萬｜一手市況

市區新盤於周末期間錄得成交，當中兩房單位備受追捧。由華懋集團與港鐵(066)合作發展的何文田瑜一第IA期「瑜一．天海」銷情持續，周日(21日)售出第2A座8樓C室，兩房連儲物室間隔，實用面積593方呎，成交價1,785.96萬元，折實呎價約30,117元。
據了解，新買家原居住於新界區，參觀「瑜一」示範單位後，看好項目具交通之便及區份的優勢，並認為單位間隔寬敞實用，故購入上述單位作升級換樓自住之用途。整個「瑜一」系列現已累售439伙，套現約75.2億元。
MONACO MARINE售1373萬
啟德樓盤亦見承接，會德豐地產區內現樓項目「MONACO MARINE」售出1B座6樓A室，實用面積525方呎，兩房梗廚連工作間間隔，成交價1,373.27萬元，呎價約26,158元。
據悉，買家來自土瓜灣區，認為項目四周環境優美，參考過同區物業後決定購入自住。買家是次選用「1088特長成交期」入市，可享先住後付優惠。
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維港1號中層戶呎售1.92萬
區內另一現樓項目、由中國海外(688)發展的「維港1號」亦售出1伙，市場消息透露，單位為2A座16樓C室，實用面積440方呎，兩房開放式廚房間隔，成交價847萬元，呎價19,250元。