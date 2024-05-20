3月中原城市租金回報率連升11月後回軟 下跌0.02個百分點報3.1厘｜樓市數據

租金時隔11月首度出現回軟趨勢。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2024年3月CRI回報率最新報3.10厘，按月跌0.02個百分點。CRI回報率連升11個月後回軟，但仍為92個月、逾7年半次高，在2016年7月水平徘徊。租金因淡季繼續於高位企穩，同期樓價則受惠政府撤辣由低位反彈，3月樓價升幅明顯大於租金升幅，影響回報率輕微下降。不過，租賃旺季有提早跡象，近期租金回升，短期樓價卻反覆爭持，CRI回報率可於3厘以上水平企穩。

楊明儀續指，2024年3月H按息仍高企於4.125厘，同期租金回報率低H按息1.025厘。早前兩者差距連續5個月收窄，惟3月卻輕微擴大。自2022年9月起，H按息已經連續19個月高於回報率。