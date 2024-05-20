3月中原城市租金回報率連升11月後回軟 下跌0.02個百分點報3.1厘｜樓市數據

租金時隔11月首度出現回軟趨勢。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2024年3月CRI回報率最新報3.10厘，按月跌0.02個百分點。CRI回報率連升11個月後回軟，但仍為92個月、逾7年半次高，在2016年7月水平徘徊。租金因淡季繼續於高位企穩，同期樓價則受惠政府撤辣由低位反彈，3月樓價升幅明顯大於租金升幅，影響回報率輕微下降。不過，租賃旺季有提早跡象，近期租金回升，短期樓價卻反覆爭持，CRI回報率可於3厘以上水平企穩。
楊明儀續指，2024年3月H按息仍高企於4.125厘，同期租金回報率低H按息1.025厘。早前兩者差距連續5個月收窄，惟3月卻輕微擴大。自2022年9月起，H按息已經連續19個月高於回報率。
2024年3月份CRI_Mass回報率報3.25厘，按月跌0.01個百分點。CRI(中小型單位)回報率報3.22厘，按月跌0.02個百分點。CRI_Mass回報率及CRI(中小型單位)回報率同樣連升11個月後回軟，仍於2016年7月水平徘徊。CRI(大型單位)回報率報2.48厘，按月跌0.05個百分點， 處於2017年1月水平。
僅2成分屋苑租金回報率達4厘
四區方面，港島CRI_Mass回報率報3.11厘，按月跌0.04個百分點。新界東CRI_Mass回報率報3.30厘，按月跌0.04個百分點。新界西CRI_Mass回報率報3.25厘，按月跌0.08個百分點。港島及新界東回報率均於2016年7月水平徘徊，新界西回報率於2016年8月水平徘徊。九龍CRI_Mass回報率報3.34厘，按月升0.08個百分點，連升3個月，重上2014年12月時水平。
在138個成份屋苑中，3月份租金回報達4厘或以上的屋苑只有2個，較2月的10個大減8個。回報率較高的包括：黃埔新村4.50厘，嘉輝花園4.41厘，荃威花園3.95厘，南豐新村3.95厘，河畔花園3.94厘，得寶花園3.94厘，大埔中心3.91厘，華景山莊3.91厘。
主要屋苑回報方面，杏花村3.34厘，海怡半島3.13厘，康怡花園3.06厘，太古城3.05厘，美孚新村3.89厘，黃埔花園3.68厘，麗港城3.49厘，新都城3.48厘，沙田第一城3.86厘，太湖花園3.60厘，迎海2.98厘，名城2.91厘，映灣園3.27厘，尚悅3.22厘，嘉湖山莊3.20厘，Yoho Town 2.94厘。
中原城市租金回報率CRI Yield是以中原城市租金指數CRI和中原城市指數CCI為基礎計算，於每月第18日公布兩個月前的數字。今日(20日)公布的數字，是反映2024年3月份的私人住宅租金回報率走勢。