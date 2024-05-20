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地產
2024-05-20 16:34:36

3月中原城市租金回報率連升11月後回軟 下跌0.02個百分點報3.1厘｜樓市數據

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3月中原城市租金回報率連升11月後回軟 下跌0.02個百分點報3.1厘｜樓市數據

2024年3月CRI回報率最新報3.10厘，按月跌0.02個百分點。(資料圖片)

租金時隔11月首度出現回軟趨勢。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，20243CRI回報率最新報3.10，按月跌0.02個百分點。CRI回報率連升11個月後回軟，但仍為92個月7年半次高，在20167月水平徘徊。租金因淡季繼續於高位企穩，同期樓價則受惠政府撤辣由低位反彈，3月樓價升幅明顯大於租金升幅，影響回報率輕微下降。不過，租賃旺季有提早跡象，近期租金回升，短期樓價卻反覆爭持，CRI回報率可於3厘以上水平企穩。

楊明儀續指，20243H按息仍高企於4.125，同期租金回報率低H按息1.025厘。早前兩者差距連續5個月收窄，惟3月卻輕微擴大。自20229月起，H按息已經連續19個月高於回報率。

20243月份CRI_Mass回報率報3.25，按月跌0.01個百分點。CRI(中小型單位)回報率報3.22，按月跌0.02個百分點。CRI_Mass回報率及CRI(中小型單位)回報率同樣連升11個月後回軟，仍於20167月水平徘徊。CRI(大型單位)回報率報2.48，按月跌0.05個百分點， 處於20171月水平。

3月中原城市租金回報率連升11月後回軟 下跌0.02個百分點報3.1厘｜樓市數據

CRI回報率連升11個月後回軟，但仍為92個月、逾7年半次高，在2016年7月水平徘徊。

僅2成分屋苑租金回報率達4

四區方面，港島CRI_Mass回報率報3.11，按月跌0.04個百分點。新界東CRI_Mass回報率報3.30，按月跌0.04個百分點。新界西CRI_Mass回報率報3.25，按月跌0.08個百分點。港島及新界東回報率均於20167月水平徘徊，新界西回報率於20168月水平徘徊。九龍CRI_Mass回報率報3.34，按月升0.08個百分點，連升3個月，重上201412月時水平。

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138個成份屋苑中，3月份租金回報達4厘或以上的屋苑只有2個，較2月的10個大減8個。回報率較高的包括：黃埔新村4.50，嘉輝花園4.41，荃威花園3.95，南豐新村3.95，河畔花園3.94，得寶花園3.94，大埔中心3.91，華景山莊3.91

主要屋苑回報方面，杏花村3.34，海怡半島3.13，康怡花園3.06，太古城3.05，美孚新村3.89，黃埔花園3.68，麗港城3.49，新都城3.48，沙田第一城3.86，太湖花園3.60，迎海2.98，名城2.91，映灣園3.27，尚悅3.22，嘉湖山莊3.20Yoho Town 2.94

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中原城市租金回報率CRI Yield是以中原城市租金指數CRI和中原城市指數CCI為基礎計算，於每月第18日公兩個月前的數字。今日(20)公布的數字，是反映20243月份的私人住宅租金回報率走勢。

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