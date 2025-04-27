3月商廈租賃個案創兩年單月新高 中原工商舖：轉買為租個案增 兩行業成入市重心

據中原(工商舖)統計顯示，3月份商廈錄得558宗租賃成交，涉及樓面面積約177.9萬方呎，較2月的455宗及115萬方呎分別上升約22.64%及54.78%，按年則增約40.55%及40.01%。九龍空置率改善顯著，港島整體則持平。中原(工商舖)預期，隨著全球經濟環境未明朗，個別企業採取轉買為租策略，同時由於租金叫價有所下調，吸引更多大型機構重整其租用樓面，相信4月份寫字樓租賃交投將保持平穩向上。

中原(工商舖)寫字樓部董事陳雁樓表示，隨著金融及教育行業擴展步伐加快，商廈租賃需求穩步上升。中原(工商舖)資料顯示，3月份商廈市場錄得約558宗租賃成交，按月增加約22.64%，按年更上升約40.55%；涉及租用面積約177.9萬方呎，較2月份的115萬方呎增長約54.78%，與2024年3月的127.1萬方呎相比則上升約四成。月內見大型機構重組租用樓面，當中金融機構中信里昂證券以約133.6萬元租用太古廣場1期低層全層，涉及面積約16,700方呎，折合平均呎租約80元。據了解，中信里昂證券為太古廣場長期租客，自2000年起進駐，目前已租用太古廣場1座17至19樓全層，以及低層部分單位，是次擴充辦公樓面，反映對香港業務前景看好。