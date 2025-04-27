3月商廈租賃個案創兩年單月新高 中原工商舖：轉買為租個案增 兩行業成入市重心

據中原(工商舖)統計顯示，3月份商廈錄得558宗租賃成交，涉及樓面面積約177.9萬方呎，較2月的455宗及115萬方呎分別上升約22.64%及54.78%，按年則增約40.55%及40.01%。九龍空置率改善顯著，港島整體則持平。中原(工商舖)預期，隨著全球經濟環境未明朗，個別企業採取轉買為租策略，同時由於租金叫價有所下調，吸引更多大型機構重整其租用樓面，相信4月份寫字樓租賃交投將保持平穩向上。
中原(工商舖)寫字樓部董事陳雁樓表示，隨著金融及教育行業擴展步伐加快，商廈租賃需求穩步上升。中原(工商舖)資料顯示，3月份商廈市場錄得約558宗租賃成交，按月增加約22.64%，按年更上升約40.55%；涉及租用面積約177.9萬方呎，較2月份的115萬方呎增長約54.78%，與2024年3月的127.1萬方呎相比則上升約四成。月內見大型機構重組租用樓面，當中金融機構中信里昂證券以約133.6萬元租用太古廣場1期低層全層，涉及面積約16,700方呎，折合平均呎租約80元。據了解，中信里昂證券為太古廣場長期租客，自2000年起進駐，目前已租用太古廣場1座17至19樓全層，以及低層部分單位，是次擴充辦公樓面，反映對香港業務前景看好。
尖沙咀甲廈空置率按年降1.62%
至於甲廈空置率方面，3月份港島區整體空置率錄得13.86%，按月下降0.07個百分點。部分核心區重新釋放供應，空置率稍微回升，其中金鐘區空置率錄得8.54%，按月微升0.21個百分點，按年則減少0.76個百分點；而中環區錄得14.61%，按月上升0.34個百分點，按年上升2.5個百分點。
九龍區整體空置率按月表現大致不俗，3月份整體空置率錄得15.66%，按月下降0.28個百分點，但較去年同期仍增加1.7個百分點。尖沙咀最新錄得8.04%，按月下降0.22個百分點，按年亦大幅下降1.62個百分點。此外，九龍灣亦有顯著跌幅，錄得23.58%，按月減少0.68個百分點，惟按年仍有1.38個百分點增幅。
料4月整體市場保持平穩向好發展
陳雁樓指，3月份商廈租賃市場無論是成交宗數或租用面積都有顯著升幅，特別是銅鑼灣、尖沙咀、九龍灣等商貿核心區租盤漸獲市場吸納。然而，本港經濟面臨關稅戰等環球不明朗因素影響，市場氣氛轉淡，但有特區政府持續推出各項政策措施促進本港經濟增長，增強大型企業對香港業務信心，個別企業因應市況未明而轉買為租，亦有趁租金回調之際進一步重整租用樓面規模，因而可消化部分交吉樓面。
此外，由於教育局宣布將逐步放寬自資院校招收內地學生限額，教育機構為擴大招生積極部署，積極物色大樓面單位作辦公或校舍之用，支撐本地商廈租務市場，預料4月份整體市場將保持平穩向好的發展。