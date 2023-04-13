3月工商舖買賣錄約402宗 創9個月單月新高 寫字樓、工廈最突出

全面通關及撤銷多項防疫措施後，直接利好本港零售及消費，更帶動經濟環境轉佳，工商舖業主及投資者信心漸見回升，最新買賣成交數字亦見造好。據中原(工商舖)統計，3月份市場共錄得約402宗工商舖買賣成交，對比2月份高出逾四成，更為過去9個月以來單月新高，當中以寫字樓及工廈表現更見突出。

中原(工商舖)認為，由於過去數年防疫期間，香港經濟活動受挫，更影響到寫字樓市場嚴重受壓，而目前本港全面通關後，將會陸續吸引更多中外資企業來港吸納心儀寫字樓；工商物業方面則因近期一手及項目推陳而出，備受市場追捧，故帶動交投量回升，預料在大環境現曙光的前景下，買賣成交走勢會見平穩上揚。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，根據該行資料顯示，3月份市場共錄得約402工商舖買賣成交，按月上升約47%，對比2022年同期亦增加約13%。當中商舖物業維持相若成交量水平，月內錄得約71宗買賣個案，總成交金額約34.58億元；寫字樓及工廈市場則錄得近倍增長，而3月份共錄得約78宗寫字樓買賣成交，按月增長85%，較去年同期更錄得136%升幅。翻查資料，此為2021年9月以來最高成交數字，反映通關後中外資金來港不再受限制，抑壓數年的購買力陸續出現；當中有多宗成交來自宏基資本旗下的黃竹坑道23號，包括由中原促成的一宗大額成交，屬項目高層全層，面積約6,178方呎，以約9,250萬元售出，成交呎價約14,932元。

工廈買賣 按月增逾七成

潘志明續稱，工廈市場表現同樣向好，月內共錄得約253宗工廈物業買賣成交，對比上月大幅增多約74%，按年比較亦多出近一成。月內金朝陽旗下位於葵涌的全新工廈項目Icity銷情理想，月內錄得約20宗成交，當中亦包括由該行促成的大手成交，買家斥資約1,393.7萬元購入3伙。

此外，工廈物業成交金額亦見顯著上揚，月內總額錄得約32.78億元，按月增約兩倍，主因是觀塘巧明街119至121號年運工業大廈，以底價約11.28億元由伯恩光學投得，成功統一大廈業權。據了解，該項目預計會連同毗鄰的開源道業發工業大廈合併發展，料共提供逾70萬方呎寫字樓樓面，勢成觀塘區另一個新地標。