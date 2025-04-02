3月成交量爆升九成！細價樓成新盤戰場 中原：旺市料延續至第二季｜一手市況

《財政預算案》利好細價樓措施出台後，發展商乘勢推出這類細銀碼新盤搶客，並採取薄利多銷策略，鬥平取勝，成功釋放購買力。本港一手市場成交量已連升3個月，3月份增至近2,400宗，是5個月以來首次重上2,000宗水平；與2月份約1,200宗比較，急升逾九成。上月新盤亦集中樓價1,000萬元以下成交，有超過2,100宗，佔比近九成。

樓市利好因素增加，2月份《財政預算案》宣布將樓價400萬元以下物業印花稅降至100元後，樓市氣氛回暖，新盤銷情屢創佳績，尤其細價樓的成交量最為突出。3月份一手市場錄得近2,400宗成交，較2月份大增逾九成，見5個月新高。發展商積極推盤，總結第一季，一手市場銷量逼近4,400宗，與上季約4,600宗拉近。

YOHO WEST PARKSIDE 成銷量及吸金王

3月份多個細價盤熱賣，新鴻基地產(016)於預算案首個推售新盤、與港鐵(066)合作發展的天水圍天榮站「YOHO WEST PARKSIDE」連續首三輪銷售均即日沽清所有單位，3月開售迄今累沽501伙，套現近27億元，成為3月份銷量及吸金最高新盤。之後是萬科香港旗下大埔「上然」售出412伙，套現逾16億元。恒基地產(012)九龍城「南首」亦沽出254伙，套現逾13億元。嘉里建設(683)元朗「朗天峰」緊隨其後，售出201伙。上述四個細價新盤，3月份合計售出逾1,300伙，佔整體成交約近六成

另一方面，100元印花稅效應，吸引不少上車客及投資者趁低吸低細價樓，引發新一波細價樓入市熱潮。3月份一手市場樓價400萬元或以下成交，錄約440宗，較2月份約244宗增加近八成。當中以「上然」佔181宗最多，佔售出單位43%；其次為「YOHO WEST PARKSIDE」，3月份售出的501伙中，有75伙屬成交價400萬元或以下，佔比約15%。