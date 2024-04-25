3月資助房屋按揭登記較上月低位反彈逾3.4倍 創9個月新高｜樓市數據

根據中原按揭研究部及土地註冊處資料顯示，2024年3月份共錄1,649宗資助房屋按揭登記(主要為居屋及其他資助性房屋)，較2月份有紀錄以來低位之371宗，按月大幅反彈3.4倍，創過去9個月新高，當中佔74%共1,227宗屬於第一季入伙的啟鑽苑按揭登記。中銀香港於3月份以市佔率53.1%成為資助房屋按揭巿佔第一，連續8個月成為單月資助房屋按揭巿佔冠軍。
中原按揭董事總經理王美鳳表示，資助房屋第二市場按揭保證期延至50年已於3月份正式推行，資助房屋按揭年期上限亦延至30年，可促進居屋交投及流轉，加上3月份樓市在撤辣後氣氛轉好，亦同步刺激居屋市道，房委會數字顯示3月份居二成交數目按月增加逾1倍至402宗。
上月中銀資助房屋按揭單月增9.7個百分點
中原按揭研究部資料顯示，3月份資助房屋按揭登記中，十大銀行市佔率佔99.9%，按月增加6.4個百分點，首三位排名銀行與2月份相同。中銀香港於3月份錄得876宗資助房屋按揭登記，巿佔率按月增加9.7個百分點至53.1%，單月升幅最大，連續8個月蟬聯資助房屋按揭冠軍；恒生銀行期內錄得439宗資助房屋按揭登記，按月市佔率增加0.7個百分點至26.6%，排名第二；滙豐銀行同期有282宗資助房屋按揭登記，市佔率減0.7個百分點至17.1%，排名第三位；東亞銀行期內錄得17宗資助房屋按揭登記，按月市佔率減2.5個百分點至1%，升一名排名第四。
首季資助房屋按揭登記按年減51.8%
中原按揭研究部資料顯示，2024年首季承辦2,437宗資助房屋按揭登記，較2023年同期的5,057宗減少51.8%。其中中銀香港佔1,249宗登記，按年減37.9%，巿佔率達51.3%，排名奪冠；恒生銀行期內有638宗登記，按年減55.1%，市佔率26.2%，位列第二；滙豐銀行同期有408宗房屋按揭登記，排第三，按年減70%，巿佔率16.7%；工銀(亞洲)排第四，同期錄得53宗登記，按年升32.5%，市佔率22%；東亞銀行有41宗房屋按揭登記，按年減40.6%，巿佔率1.7%，排第五。值得留意的是，富邦銀行以市佔率0.2%(5宗登記)排名升三名排第九位，按年升25%，躋身成為新十大。