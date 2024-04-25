3月資助房屋按揭登記較上月低位反彈逾3.4倍 創9個月新高｜樓市數據

3月份共錄1,649宗資助房屋按揭登記(主要為居屋及其他資助性房屋)，較2月份有紀錄以來低位之371宗，按月大幅反彈3.4倍。

根據中原按揭研究部及土地註冊處資料顯示，2024年3月份共錄1,649宗資助房屋按揭登記(主要為居屋及其他資助性房屋)，較2月份有紀錄以來低位之371宗，按月大幅反彈3.4倍，創過去9個月新高，當中佔74%共1,227宗屬於第一季入伙的啟鑽苑按揭登記。中銀香港於3月份以市佔率53.1%成為資助房屋按揭巿佔第一，連續8個月成為單月資助房屋按揭巿佔冠軍。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，資助房屋第二市場按揭保證期延至50年已於3月份正式推行，資助房屋按揭年期上限亦延至30年，可促進居屋交投及流轉，加上3月份樓市在撤辣後氣氛轉好，亦同步刺激居屋市道，房委會數字顯示3月份居二成交數目按月增加逾1倍至402宗。