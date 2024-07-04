3球入手居屋兩房！粉嶺樓齡新+擁靚裝修 柴灣可住近600呎｜多圖

近期樓市交投以用家為主導，居屋亦成為「上車」目標，市場上連錄300多萬元兩房成交個案。
粉嶺山麗苑中層戶320萬沽
中原地產粉嶺碧湖花園分行經理蔡天賜表示，粉嶺及上水區本月暫錄約8宗成交，粉嶺山麗苑佔1宗成交，最新錄得松山閣高層3室，實用面積約447方呎，兩房間隔。原開價約330萬元，日前議價後以白居二市場價320萬元易手，呎價約7,159元。蔡天賜透露，新買家為上車客，見單位裝修新穎，間隔合用，即決定入市單位作自住之用。
據了解，原業主於2021年以約235.4萬元購入單位，持貨約3年，現沽出單位帳面獲利約84.6萬元，物業期內升值約35.9%。資料顯示，山麗苑位於皇后山龍馬路88號，2021年11月入伙，共有6座，提供3,222伙，單位實用面積由278至451方呎。
⇊粉嶺山麗苑松山閣高層3室⇊
柴灣樂翠臺低層戶呎售6017元
以上述成交價更可於港島東的柴灣，購入一個面積大超過140方呎單位，呎價亦降至接近6,000元水平。中原地產杏花邨第二分行資深分區營業經理鄭俊輝指，柴灣樂翠臺2座低層E室，實用面積約590方呎，兩房間隔。原開價400萬元，因最近市況稍靜故減價套現，最終以居二市場價355萬元成交，呎價約6,017元。
據了解，新買家為外區白居二客，見柴灣區呎價低水，300多萬元便可購入近600方呎的單位，遂決定入市單位自用。原業主於1986年以31.2萬元購入單位，是次沽出帳面大賺323.8萬元，物業於38年間升值約10.4倍。
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