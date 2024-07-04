3球入手居屋兩房！粉嶺樓齡新+擁靚裝修 柴灣可住近600呎｜多圖

近期樓市交投以用家為主導，居屋亦成為「上車」目標，市場上連錄300多萬元兩房成交個案。

粉嶺山麗苑中層戶 320 萬沽

中原地產粉嶺碧湖花園分行經理蔡天賜表示，粉嶺及上水區本月暫錄約8宗成交，粉嶺山麗苑佔1宗成交，最新錄得松山閣高層3室，實用面積約447方呎，兩房間隔。原開價約330萬元，日前議價後以白居二市場價320萬元易手，呎價約7,159元。蔡天賜透露，新買家為上車客，見單位裝修新穎，間隔合用，即決定入市單位作自住之用。

據了解，原業主於2021年以約235.4萬元購入單位，持貨約3年，現沽出單位帳面獲利約84.6萬元，物業期內升值約35.9%。資料顯示，山麗苑位於皇后山龍馬路88號，2021年11月入伙，共有6座，提供3,222伙，單位實用面積由278至451方呎。